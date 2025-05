De Martino a La Volta Buona, il desiderio sul lavoro di Santiago. E Sacchetta ‘rosica’: “Ero più famoso io” Il conduttore di Affari Tuoi ha parlato della carriera futura del figlio avuto con Belén Rodríguez nel 2013: le parole dell’amico di sempre da Caterina Balivo

Stefano De Martino parla a La Volta Buona. Nel salotto del daytime del pomeriggio di Rai 1, infatti, si è tornati a parlare del conduttore campano, vero e proprio protagonista di questa stagione televisiva della prima rete. Nella puntata di oggi lunedì 26 maggio 2025 Marcello Sacchetta ha raccontato degli esordi insieme all’amico di sempre ad Amici di Maria De Filippi, poi è stato lo stesso De Martino a rivolgersi direttamente a Caterina Balivo e i suoi ospiti. Scopriamo cosa hanno detto e tutti i dettagli.

Marcello Sacchetta su De Martino a La Volta Buona

"Siamo amici da sempre, dal lontano 2010, ma più che un’amicizia è stata proprio una fraternità, la chiamerei così" ha raccontato Marcello Sacchetta, ricordando i primi incontri con l’amico di sempre Stefano De Martino, conosciuto quasi 15 anni fa. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, il ballerino e coreografo classe 1983 ha parlato anche dei tempi di Amici di Maria De Filippi, durante il quale ha condiviso più volta il palco con De Martino: "Ci siamo intesi subito". Poi l’aneddoto: "All’epoca ero più famoso io nella dance community (…) Poi c’è stato un sorpasso, ma io sono stato il testimone dei suoi primi passi".

Stefano De Martino: il messaggio a Caterina Balivo e le sue parole sul lavoro di Santiago

In una puntata dedicata al ‘futuro della tv’ e quindi anche e soprattutto a Stefano De Martino, volto di punta della Rai e secondo molti già ‘erede’ dei più grandi come Carlo Conti (per il Festival di Sanremo) e del suo ‘idolo’ Paolo Bonolis, oggi a La Volta Buona è intervenuto proprio il conduttore di Affari Tuoi. Intervistato da Rosanna Cacio al Festival della Tv, infatti, De Martino ha parlato del programma del daytime di Caterina Balivo: "Ho sempre la televisione accesa e molto spesso alle 14 sono in pausa e vedo che stanno parlando di me (…) Siete sempre troppo carini (…) avete un divano bellissimo e sempre pieno di amici". Spazio poi alla famiglia e al futuro: "La mia famiglia vive il mio successo con la semplicità di sempre. (…) Mio padre mi commenta il giorno dopo la partita di Affari Tuoi" ha raccontato l’ex ballerino di Amici. Incalzato su quella che sarà la carriera di Santiago, De Martino ha confessato di non avere certezze, ma di volere lasciare assoluta libertà al figlio avuto con Belén Rodríguez nel 2012: "A volte si seguono le orme di qualcuno a volta ci si allontana totalmente, io spero che segua una via di mezzo, ma soprattutto che faccia quello che gli pare".

