Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno insieme? Spunta la foto Secondo gli ultimi rumor Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno insieme, la coppia è stata avvistata mano nella mano.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Fonte: iPa

Negli ultimi tempi, il nome di Stefano De Martino continua a far parlare di sé non solo per la sua carriera televisiva, ma anche per le vicende legate alla sua vita privata e ora torna il rumors sul fatto che il conduttore e Gilda Ambrosio stanno insieme. Dopo essere stato avvistato meno di un mese fa in compagnia di Angela Nasti, e pochi giorni dopo paparazzato in atteggiamenti affettuosi su uno yacht con la bionda Caroline Tronelli, il conduttore di Affari Tuoi torna ora al centro del gossip per una nuova apparizione al fianco di Gilda Ambrosio.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno insieme? Galeotto il concerto di Dua Lipa

Proprio qualche giorno fa, De Martino è stato fotografato durante il concerto di Dua Lipa a Milano. Al suo fianco, tra il pubblico, c’era proprio Gilda Ambrosio, imprenditrice e co-fondatrice del marchio The Attico, nonché sua storica conoscenza. I due, pur pubblicando entrambi alcuni scatti e video dell’evento sui loro rispettivi profili social, hanno accuratamente evitato di mostrarsi insieme nei contenuti ufficiali. Tuttavia, qualche attento osservatore non ha mancato di notarli e immortalarli lo stesso. Tra questi, Alessandro Rosica, noto per le sue indiscrezioni sui vip, ha diffuso uno scatto in cui Stefano e Gilda appaiono sorridenti e molto vicini, mentre – secondo le indiscrezioni – si sarebbero persino tenuti per mano durante l’attesa dell’inizio del concerto.

L’incontro non ha fatto altro che riaccendere le speculazioni su un possibile riavvicinamento tra i due. Stefano e Gilda si conoscono ormai da diversi anni: il loro primo incontro risalirebbe al 2017, e già l’anno successivo De Martino aveva descritto la designer come una persona molto importante nella sua vita, parlando di una "grande affinità" e di un rapporto profondo, anche se mai etichettato ufficialmente come una vera e propria relazione sentimentale. In passato, lo stesso De Martino aveva dichiarato: «Gilda fa parte della mia vita. Non sono stato veramente fidanzato, ma ho un rapporto speciale con lei. Ho paura di legarmi». D’altro canto, anche Gilda aveva definito Stefano un amico molto caro in un’intervista rilasciata a Grazia.

Nonostante l’affetto reciproco mai nascosto, entrambi hanno sempre mantenuto una certa riservatezza sui contorni precisi della loro relazione, alimentando nel tempo le voci su una possibile amicizia "speciale", che potrebbe aver avuto anche fasi più intime.

Intanto, sul fronte dell’ex moglie Belen Rodriguez, non sembrano esserci spiragli per un ritorno di fiamma. Proprio recentemente, rispondendo ai curiosi sui social, Belen ha chiarito l’apparizione di una fede al dito, dichiarando con ironia: «Sono sposata con me stessa. È un matrimonio con me stessa». Un modo elegante per smentire ogni voce su un possibile riavvicinamento con De Martino. I due, sposati nel 2013 e separati ufficialmente nel 2023, oggi mantengono rapporti cordiali solo per il bene del figlio Santiago.

Mentre Belen guarda avanti, Stefano sembra continuare a destare l’interesse della cronaca rosa, complice la sua movimentata vita sentimentale, sempre sotto i riflettori. Spesso con ritorni dal passato.

