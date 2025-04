Rai, rivolta social contro la nuova soap (che sostituisce Il Paradiso delle Signore). E scatta il piano per ‘sabotarla’ La scelta di mandare in onda una nuova serie spagnola, Ritorno a Las Sabinas, pare aver indispettito il pubblico di appassionati. Ecco che cosa sta succedendo online.

L’anno scorso era toccato a Sei Sorelle. La fiction che (per poco) aveva rimpiazzato Il Paradiso delle Signore nel pomeriggio di Rai 1. Mentre adesso, è notizia recente, al posto dell’amata soap arriverà un nuovo ‘prodotto’ direttamente dalla Spagna. Si tratta di Ritorno a Las Sabinas, serie simile per certi versi a Il Segreto, che debutterà il 5 maggio, per poi tenere compagnia ai telespettatori dal lunedì al venerdì, alle ore 16.00. Ma il punto è che questa nuova scelta di palinsesto non pare gradita (per usare un eufemismo) al pubblico di affezionati. Perché già l’anno scorso le Sei Sorelle era stato ‘troncato’ sul più bello, senza troppe cerimonie. E ora lo stesso potrebbe accadere a Las Sabinas. Motivo per cui il popolo dei social si sta già scatenando con commenti al veleno. Ecco i dettagli.

Rai, la rivolta social contro la nuova soap Ritorno a Las Sabinas

Scoppia la polemica, via social, dopo l’annuncio di una nuova soap che andrà a occupare lo slot orario de Il Paradiso delle Signore. Ritorno a Las Sabinas, serie spagnola pronta a debuttare dal 5 maggio su Rai 1, è composta da 70 episodi, ciascuno della durata di 40 minuti circa. E si tratta di un’unica stagione, auto-conclusiva, motivo che potrebbe aver spinto la Rai a puntate sul prodotto. Dato che questo dettaglio garantirebbe più probabilità di portare a termine il ciclo di puntate.

Ed è proprio questo il punto. Perché l’estate scorsa, parecchi appassionati erano rimasti delusi dalla scelta di troncare Sei Sorelle, fiction sostituita all’epoca al Paradiso delle Signore. E ora che un’altra storia si prepara a debuttare sui canali Rai, il sentore collettivo è che (anche) stavolta ci sia il rischio di un ‘lavoro’ lasciato a metà. Lo si capisce dai commenti comparsi sotto un post Facebook, in un gruppo dedicato alla soap Sei Sorelle. Una valanga di attacchi contro la scelta di Viale Mazzini. E non tutti espressi in modo gentile.

I commenti social e il piano per ‘sabotare’ la serie

"Io non la vedo per niente questa nuova", sbotta ad esempio un fan, "ci prendono per pupazzi e levano e mettono programmi senza finale…per il canone…che vergogna". E ancora: "Invece di comprarne una nuova perché non comprano le altre 289 di sei sorelle?"; "E le sei sorelle che fine fanno fatto? Le iniziate e non le finite, in sospeso!!!".

Poi ecco l’idea ‘rivoluzionaria’ di un’appassionata: "L’unica cosa che possiamo fare, visto che ci ignorano, è non vedere la nuova serie in modo che l’indice di ascolto cali, e interrompano la visione…come hanno già fatto tante altre volte. È l’unico modo che abbiamo per protestare e fargli capire che è nostro desiderio continuare con Sei sorelle".

Pochissimi, invece, quelli che provano a smussare i toni. "A me è piaciuta molto la fiction e avrei preferito che continuasse", scrive un utente stranamente pacato, "ma dobbiamo farcene una ragione oramai, non la daranno più altrimenti l’avrebbero mandata questa estate, io comunque non ho resistito e dopo la fine della messa in onda, mi sono accontentata di vedere i momenti migliori di ogni puntata, piccoli riassunti in spagnolo…sono comunque rimasta soddisfatta e per me ne è valsa la pena, ne succedono ancora di ogni".

Chissà se in Rai si staranno già pentendo della scelta, intanto.

