Stasera in tv (9 maggio), De Martino e Liorni riappaiono e Milly Carlucci prepara un debutto col botto Cosa vedere stasera in tv? I programmi in prima serata di venerdì 9 maggio: tornano Affari Tuoi e L'Eredità, debutta Sognando Ballando e Canale 5 risponde con la soap Tradimento.

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 9 maggio 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata che si appresta a essere ricca e variegata di proposte, anche se una in particolare spicca nettamente sulle altre.

Stasera in tv 9 maggio), cosa vedere: Sognando Ballando con le Stelle contro Quarto Grado

Venerdì 9 maggio 2025 il palinsesto della prima serata tv si fa ricco e variegato, con proposte capaci di soddisfare gusti molto diversi. Dopo la fumata bianca di ieri pomeriggio, che ha eletto il nuovo Papa Leone XIV, è confermata la messa in onda su Rai 1 di Sognando Ballando con le stelle, lo spin-off speciale del dance show di Milly Carlucci che celebra vent’anni di successi: stavolta a scendere in pista sono dieci ballerini professionisti, pronti a sfidarsi per conquistare un posto come maestri nella prossima edizione del programma. Il tutto è accompagnato, come sempre, dall’orchestra di Paolo Belli e giudicato da una giuria ben nota al pubblico: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Semrpe sulla prima rete, torna in onda Stefano De Martino con Affari Tuoi, cancellato ieri sera per lasciare spazio agli speciali dedicati al nuovo Santo Padre. Stesso dicasi per L’Eredità di Marco Liorni, rimasta ai box negli ultimi due pomeriggi.

Di tutt’altro tono la proposta di Rete 4, che risponde con Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli più controversi ed irrisolti della cronaca.

Il resto dei canali principali non resta a guardare. Rai 2 punta sul cinema italiano contemporaneo con Mixed by Erry, film diretto da Sydney Sibilia che racconta l’incredibile storia di Enrico Frattasio e del suo impero musicale costruito a Napoli con musicassette contraffatte. Un racconto surreale ma vero, che ha segnato un’epoca. Rai 3 invece continua a esplorare l’attualità con FarWest, il programma condotto da Salvo Sottile che tra reportage e approfondimenti prova a raccontare l’Italia di oggi da angolazioni inedite. Canale 5 propone invece Tradimento, la serie turca che sta appassionando milioni di spettatori. Al centro della trama c’è Güzide, una giudice dalla vita apparentemente perfetta che si ritrova improvvisamente immersa in una rete di bugie e scoperte dolorose. Su Italia 1 torna un grande classico dell’action: Rambo III, con Sylvester Stallone impegnato in un’adrenalinica missione in Afghanistan per salvare il suo ex comandante. Su La7, invece, il prime time come di consueto al venerdì sarà occupato da Propaganda Live di Diego Bianchi, pronto a commentare i principali fatti dell’attualità (a partire dall’elezione del nuovo Pontefice) col sorriso sulle labbra.

Completano l’offerta della serata alcuni film trasmessi da canali tematici: Corda tesa su Iris, Wild Wild West su TwentySeven e Le Comiche 2 su Cine 34. Scelte diverse, per chi ha voglia di cinema senza tempo o di un po’ di leggerezza. Insomma, che si abbia voglia di ballare, riflettere, ridere o lasciarsi trascinare dall’azione, la serata del 9 maggio ha davvero qualcosa per tutti.

