Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 20 giugno 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata che si appresta a essere ricca e variegata di proposte d’ogni tipo: dai grandi talk ai film internazionali, passando per lo sport. Ecco il meglio dei palinsesti in chiaro di questo venerdì, che si appresta a stupirci con grandi appuntamenti.

Stasera in tv (20 giugno), cosa vedere: Tim Summer Hits contro Quarto Grado e The Cage

Venerdì 20 giugno 2025, la prima serata in TV si srotola tra musica, inchieste, sport e prime visioni. Su Rai 1 torna l’appuntamento con TIM Summer Hits, lo show musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, che trasporta lo spettatore nel cuore dell’estate con performance live da Piazza del Popolo a Roma. Un programma leggero, colorato, fatto di tormentoni estivi e grandi nomi della musica italiana, che al debutto della scorsa settimana ha vinta la serata con il 18% di share e oltre 2,3 milioni di spettatori. Completamente diverso, e non solo per contenuto, il tono di Rete 4, dove va in onda una nuova puntata di Quarto grado, lo storico programma di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Da una parte l’allegria del palco e delle hit estive, dall’altra il racconto dei fatti di cronaca più discussi del momento. Anche se il pubblico è diverso, queste differenze appaiono come l’occasione perfetta per spaccare il pubblico.

Come se non bastasse, a cercare una terza via è Nove, che alle 20:30 propone The Cage – Prendi e scappa, il game show condotto da Amadeus insieme a Giulia Salemi che ancora una volta proverà a sottrarre pubblico ad Affari Tuoi di De Martino, impresa finora rimasta irrealizzata. Il format, basato su una sfida a tempo, offre un intrattenimento veloce e adrenalinico, adatto per il pubblico più energico. A seguire, in prime time, sul canale 9 spazio all’ennesimo best of di Fratelli di Crozza. Su La7, invece, spazio ancora a Propaganda Live, ma stavolta in versione best of: lo show di Diego Bianchi, infatti, la settimana scorsa è andato in onda con l’ultima puntata della stagione 2024/25 chiusa con l’ospitata di Roberto Benigni, che ha portato il programma a volare fino a quota 7,5% di share. Purtroppo, però, l’ottimo finale di stagione è stato rovinato dalla tragedia che ha colpito la famiglia di Propaganda Live, che martedì scorso ha subito la tragica perdita del trombettista Giovanni Di Cosimo, storico membro della residen band in studio.

Il resto della programmazione propone titoli molto diversi tra loro. Su Rai 2 va in onda Nino Benvenuti, una leggenda italiana, che ripercorre la carriera e la vita del celebre pugile italiano fino ad arrivare al traguardo del mondiale. Su Rai 3 torna FarWest, mentre su Canale 5 è prevista la prima visione di Tradimento, soap turca dal sapore drammatico e ricca di drammi familiari. Italia 1 invece punta tutto sul calcio internazionale con Flamengo – Chelsea, match che promette spettacolo per gli appassionati.

Chiudono il quadro alcuni film in onda sui canali successivi: su Iris viene trasmesso Land, su TwentySeven c’è Un poliziotto ancora in prova e su Cine 34 si rivede la commedia italiana Rimini Rimini – Un anno dopo.

