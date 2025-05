Stasera in tv (16 maggio), Maurizio Crozza chiude e Milly Carlucci rischia una nuova batosta. Perché Programmi tv stasera, cosa vedere oggi – venerdì 16 maggio 2025: Sognando Ballando con le stelle, la soap Tradimento o il ritorno in onda di Quarto Grado.

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 16 maggio 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata che si appresta a essere ricca e variegata di proposte d’ogni tipo: dai talent ai grandi talk, fino ai film e a un grande show. Ecco il meglio dei palinsesti in chiaro di questo venerdì, che si appresta a stupirci con grandi appuntamenti.

Stasera in tv (16 maggio), cosa vedere: Sognano… Ballando con le stelle contro Quarto Grado

La prima serata di venerdì 16 maggio 2025 si presenta piuttosto ricca e variegata, con una proposta televisiva capace di toccare gusti e generi molto diversi. Su Rai 1 torna l’appuntamento con Sognando… Ballando con le stelle, il nuovo spin-off nato per festeggiare i vent’anni del celebre show condotto da Milly Carlucci. Una gara tra ballerini professionisti che si sfidano per conquistare un posto nel cast ufficiale della prossima edizione del programma, giudicati da una giuria storica composta da Zazzaroni, Canino, Smith, Lucarelli e Mariotto. Un mix tra spettacolo, emozione e interazione con il pubblico che però la scorsa settimana è partito col piede sbagliato. I dati d’ascolto della prima puntata (16,7% di share), infatti, sono stati a dir poco deludenti e stasera Milly Carlucci – che ha provato a respingere le accuse di flop dicendosi soddisfatta dai numeri del debutto – dovrà cambiar marcia per rimettere in carreggiata uno show su cui la Rai punta molto in questa stagione primaverile, ma rialzare gli indici dello show non sarà facile anche per la concorrenza agguerrita che troverà in questo venerdì sera.

Uno dei rivali principali di Sognando Ballando con le stelle sarà Tradimento, la soap turca di Canale 5 che la scorsa settimana – a sorpresa – a quasi pareggiato con il programma di Milly Carlucci conquistando uno share del 15,9%. Ci sarà spazio anche per il ritorno in onda di Quarto grado, il programma di approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli più controversi ed irrisolti della cronaca. Dopo lo stop della scorsa settimana (la puntata del 9 maggio fu cancellata per lasciare spazio a uno speciale sul nuovo Papa), Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torneranno a tenere banco nel prime time della quarta rete e puntano a confermare gli ascolti eccellenti delle ultime settimane.

Programmi tv stasera: Maurizio Crozza va in ferie, John Rambo su Italia 1

e Da segnalare in rosso sull’agenda anche l’appuntamento con Fratelli di Crozza, che stasera sul Nova sarà in scena con l’ultima puntata di una stagione accompagnata da ascolti eccellenti e imitazioni diventate virali firmate dal bravissimo Maurizio Crozza. Resterà in onda ancora qualche settimana, invece, Propaganda Live, che anche stasera terrà banco in diretta su La7 con l’analisi (spesso in chiave ironica) dei principali temi dell’attualità portata avanti da Diego Bianchi e dalla sua coloratissima truppa di ospiti fissi e speciali.

Nel resto dei palinsesti, la serata offre ancora molte alternative. Su Rai 2 c’è il film La scuola romana delle risate, una commedia ambientata nel mondo della comicità capitolina, mentre su Rai 3 prosegue l’appuntamento con FarWest, il programma di Salvo Sottile che porta in prima serata inchieste e storie spesso dimenticate, con uno stile asciutto e diretto. , mentre Italia 1 sceglie l’azione con John Rambo, il film con Sylvester Stallone che riporta in scena uno dei personaggi più iconici del cinema anni Ottanta.

Se è il cinema che vi interessa, ci saranno altre proposte in TV: su Iris va in onda Gunny, pellicola diretta e interpretata da Clint Eastwood nei panni di un sergente dei Marines dal pugno duro; su TwentySeven è il turno di Assassinio sull’Orient Express, giallo elegante e intricato tratto dal celebre romanzo di Agatha Christie; su Cine 34 spazio invece alla risata italiana con I pompieri, classica commedia anni Ottanta firmata Neri Parenti. Insomma, una serata per tutti i gusti, tra danza, inchieste, fiction, azione e grandi film.

