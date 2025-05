Stasera in tv (23 maggio), Milly Carlucci sfida un 'nemico' imbattibile. E Nuzzi punta al record con Garlasco Programmi tv stasera, cosa vedere oggi (venerdì 23 maggio 2025): Sognando Ballando con le stelle sfida l'ultima giornata della serie A su Dazn. Su Canale 5 c'è Tradimento, Quarto Grado su Rete 4.

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 23 maggio 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata che si appresta a essere ricca e variegata di proposte d’ogni tipo: dai talent ai grandi talk, fino ai film e a un grande show. Ecco il meglio dei palinsesti in chiaro di questo venerdì, che si appresta a stupirci con grandi appuntamenti.

Stasera in tv (23 maggio), cosa vedere: Sognando Ballando con le stelle contro Quarto Grado

Venerdì 23 maggio 2025 la prima serata in TV si accende con proposte decisamente diverse tra loro, pensate per incontrare gusti e umori differenti. Su Rai 1 torna Sognando… Ballando con le stelle, un appuntamento che mescola sogno, emozione e danza, giocando con il format classico dello show di Milly Calucci arricchendolo di storie personali e momenti toccanti. Un programma che cerca di alleggerire la settimana degli spettatori con un tocco di magia e leggerezza. Le prime due puntate del dance show di Rai 1 non hanno ottenuto un gran riscontro di pubblico, conquistando il 16.7% e poi il 15.4% di share. Proprio per questo Milly ha deciso di arruolare per questa terza puntata (la semifinale) un cast di stelle da Sanremo che accompagneranno le esibizioni dei concorrenti cantando i loro successi del Festival. Sarà un modo per intrigare ulteriormente i telespettatori, mail risultato non è assicurato perché stasera Sognando Ballando dovrà confrontarsi con l’ultima giornata della serie A che si disputerà in contemporanea alle ore 20:45: l’attenzione di milioni di italiani, dunque, sarà riversata su Dazn per assistere all’ultimo atto della volata scudetto tra Napoli e Inter.

Di tutt’altro tono è invece la serata di Rete 4, dove Quarto grado affronta i lati più bui e intricati della cronaca nera italiana. Con la conduzione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, il programma non rinuncia a scavare nei dettagli, coinvolgendo il pubblico in un racconto crudo e analitico. Reduce dall’ottimo 9.7% di share della scorsa settimana, il programma di Rete 4 questa sera potrebbe ulteriormente aumentare i propri indici d’ascolto grazie agli ultimi eventi di cronaca. Nuzzi, infatti, dedicherà il blocco principale della puntata al caso di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007, a Garlasco, nel pavese. Un caso di cronaca riaperto nei giorni scorsi in segutio al ritrovamento sulla scena del delitto di un’impronta digitale di Andrea Sempio e a una nuova testimonianza trasmessa a Le Iene Show.

Intanto Rai 2 propone Aemilia 220 – La Mafia sulle rive del Po, un documentario che si concentra sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nel Nord Italia, con uno sguardo preciso su ciò che è accaduto in Emilia-Romagna. Anche su Rai 3 si resta sul fronte dell’inchiesta, con una nuova puntata di FarWest, il programma di Salvo Sottile che continua a raccogliere storie ai margini, fotografie di un Paese che raramente finisce sotto i riflettori. Su Canale 5 la prima serata prende una piega narrativa con la fiction Tradimento, mentre Italia 1 si affida all’azione esplosiva di Rambo: Last Blood. Sylvester Stallone torna nei panni del leggendario reduce di guerra, questa volta coinvolto in una vicenda personale che lo porta a riaffrontare i fantasmi del passato a colpi di adrenalina e violenza. Su La7, invece, continua la stagione di Propaganda Live, mentre sul Nove non ci sarà più Maurizio Crozza andato in ferie col suo show Fratelli di Crozza, che sarà sostituito dalla prima puntata del ciclo best of.

Film in tv stasera, venerdì 23 maggio 2025

E per chi ha voglia di cinema, la serata offre qualche chicca anche altrove: su Iris va in onda Sully, con Tom Hanks nel ruolo del comandante che compì il celebre atterraggio d’emergenza sul fiume Hudson; su TwentySeven c’è spazio per la commedia demenziale con Un milione di modi per morire nel West, diretta e interpretata da Seth MacFarlane; mentre Cine 34 propone Missione eroica – I pompieri 2, secondo capitolo della saga comica dedicata ai pompieri più improbabili del cinema italiano. Insomma, ce n’è davvero per tutti.

