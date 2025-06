Stasera in tv (6 giugno): De Martino e Milly Carlucci spariscono, Gianluigi Nuzzi punta a una serata da star Programmi tv stasera, cosa vedere oggi (venerdì 6 giugno 2025): dai talk come Far West e Quarto Grado, ai mondiali di calcio in sostituzione di Sognando Ballando.

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 6 giugno 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata che si appresta a essere ricca e variegata di proposte d’ogni tipo: dai grandi talk ai film internazionali, passando per lo sport. Ecco il meglio dei palinsesti in chiaro di questo venerdì, che si appresta a stupirci con grandi appuntamenti.

Stasera in tv (6 giugno), cosa vedere: Tradimento contro Far West e Quarto Grado

Venerdì 6 giugno 2025 la prima serata televisiva si presenta ricca di proposte, con una varietà di generi e contenuti capaci adatti a pubblici anche molto diversi. Terminata l’avventura di Sognando Ballando con le stelle, su Rai 1 riflettori puntati sulle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, con la partita Norvegia – Italia che promette molta tensione per i tifosi e gli appassionati di sport. Il primo canale sarà sicuramente il rivale da battere in questa serata anche se perderà l’appuntamento con Affari Tuoi di Stefano De Martino, che tornerà in onda domani sera. Serata dedicata allo sport anche su Rai 2, che propone l’Atletica: Diamond League, mentre su Rai 3 torna l’appuntamento con FarWest, il programma di approfondimento di Salvo Sottile che scava nei temi più caldi dell’attualità.

Ma la sfida si gioca anche altrove: su Canale 5 va in onda Tradimento, la celebre soap turca che attira migliaia di appassionati del genere nel nostro bel paese. Ma la serata odierna sembra propizia anche a Quarto grado su Rete 4, che da tempo presidia lo spazio della cronaca e del mistero, perché gli appuntamenti sportivi in onda sulla Rai potrebbero spingere gli spettatori con altri gusti a convergere sul programma di Gianluigi Nuzzi.

Intanto Italia 1 propone invece un’alternativa più leggera con il film d’avventura Viaggio nell’isola misteriosa, ideale per chi ha voglia di spegnere il cervello e lasciarsi trasportare da un po’ di sano intrattenimento. Chi cerca qualcosa di diverso in termini di cinema, avrà altre scelte sui canali successibi: Iris manda in onda American Sniper, Twentyseven punta su L’attimo fuggente, mentre Cine 34 risponde con la commedia South Kensington. Tre film molto diversi tra loro, che offrono un ventaglio di possibilità interessante per chi vuole uscire dalla routine dei palinsesti principali.

