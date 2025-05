L'Eredità, la puntata salta e sui social scoppia il delirio: "Stanno esagerando" Ieri sera, mercoledì 7 maggio 2025, il game show di Rai 1 è saltato all'improvviso per dare spazio al Conclave, ma il pubblico non ha gradito: "Assurdo".

Ieri sera, mercoledì 7 maggio 2025, con gran sorpresa del pubblico sintonizzato su Rai 1, la puntata de L’Eredità non è andata in onda. Nessun preavviso, nessun annuncio, tanto che sui social è letteralmente scoppiata una polemica tra gli spettatori che si aspettavano di vedere, come di consueto, una nuova partita del game show. Qualche ora prima, sul sito della Tv pubblica, si informava che il programma sarebbe stato regolarmente trasmesso, ma in una versione short (dalle 19.30 alle 20), e invece è stato ‘mangiato’ dal prolungarsi de La Vita in Diretta e, dalle 19, dallo speciale Tg1 condotto da Laura Chimenti che seguiva in diretta il Conclave e la prima fumata.

L’Eredità salta per ‘colpa’ della prima fumata e i social protestano: "Assurdo"

Il Conclave sta stravolgendo i palinsesti della televisione e ieri sera di mezzo c’è andata anche L’Eredità. La consueta puntata del game show di Rai 1, condotto da Marco Liorni, è saltata senza nessun preavviso, tanto che i telespettatori sui social si sono fortemente lamentati. Anziché l’appuntamento short annunciato, non è stato trasmesso nulla, mentre i tempi de La Vita in Diretta si sono allungati per poi dare la linea al Tg1. Inoltre, pare che la puntata di ieri sia stata caricata nel pomeriggio sul sito di RaiPlay, e molti utenti hanno raccontato sul web di averla vista, con tanto di spoiler: secondo quanto detto, a vincere sarebbe stata ancora BiancaMaria, la studentessa di Biotecnologie, ma senza portare a casa il montepremi in palio, non avendo indovinato la parola vincente (‘Atto’).

Dopo poco, però, il link è stato rimosso, forse caricato per sbaglio, ma sui social la polemica è comunque andata avanti. Nonostante si legittimo rimandare la puntata per seguire il Conclave e la prima fumata in diretta, una rete di rilievo come Rai 1 avrebbe dovuto forse chiarire meglio il suo palinsesto, avvisando gli spettatori senza lasciarli disorientati. Su X, infatti, sono stati tanti i commenti negativi: "Saltata inutilmente #leredita..Niente fumata.. Sarà così fino all’habemus papam?", "In uno Stato laico, sulla prima rete pubblica, ‘L’eredità’ deve lasciare spazio allo speciale sull’elezione del Papa. Vergognoso", "Io ho un grosso interrogativo: ma adesso continuano così 24/7 a reti unificate fino alla nomina effettiva?? No perché secondo me anche il gabbiano non ce la può fare", "#leredità ma con tutto il rispetto, adesso fino a quando ci sarà la fumata bianca non si vedrà nient’altro in TV?", "Quindi tanto per capire: #leredita salterà ogni singola sera da qui alla fumata bianca?".

