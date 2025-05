Affari Tuoi, salta la puntata di stasera: chi rimpiazza Stefano De Martino L'elezione del nuovo Papa causa diverse stravolgimenti nel palinsesto di Rai 1. Il game show di ferma per una sera e lascia spazio all'informazione in diretta.

Dopo la puntata ‘spezzatino’ di ieri sera (cominciata in ritardo e interrotta da una edizione del Tg1), Affari Tuoi stasera – giovedì 8 maggio 2025 – non andrà in onda. Il gioco dei pacchi di Stefano De Martino salterà l’emissione odierna per lasciare spazio alla cronaca in diretta dell’evento che in queste ore sta catalizzando l’attenzione del mondo intero: l’elezione del nuovo Papa.

Affari Tuoi stasera 8 maggio non va in onda: ecco perché

Questo pomeriggio, alle ore 18.08, dal camino della Cappella Sistina è arrivata la fumata bianca che tutti aspettavano. I cardinali in Conclave, infatti, alla terza votazione hanno eletto il cardinale Robert Francis Prevost come erede di Papa Francesco. Il nuovo Santo Padre, che ha scelto di chiamarsi Leone XIV, ha parlato per la prima volta dal balcone di Piazza San Pietro intorno alle 19.30, un discorso seguito in diretta da tutti i principali canali tv, da Rai 1 a La7. La prima rete, ovviamente, continuerà nella cronaca in diretta dalla Santa Sede nel resto della serata. Questo causerà quindi la cancellazione della puntata di oggi di Affari Tuoi. L’iconico programma di Stefano De Martino, quindi, salterà la messa in onda e tornerà in onda presumibilmente a partire da domani sera.

Al posto di Affari Tuoi, Rai 1 proseguirà nell’edizione straordinaria del TG1 che va avanti da questo pomeriggio. Pochi secondi dopo la fumata bianca, infatti, la prima rete ha interrotto La Vita in Diretta per dedicare lanciare uno speciale dedicato all’elezione del nuovo Pontefice.

Cambia anche la prima serata odierna, che originariamente prevedeva su Rai 1 la messa in onda dell’ultima puntata dell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti. L’amatissima serie tv con Francesca Chillemi osserverà un turno di stop per lasciare spazio a una puntata speciale di Porta a Porta, ovviamente tutta monografica sul nuovo Papa.

