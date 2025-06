Stasera in tv (13 giugno): Diego Bianchi chiude e Carlo Conti verso una serata da record su Rai 1 Programmi tv stasera, cosa vedere oggi (venerdì 13 giugno 2025): da Tim Summer Hits a Tradimento su Canale 5, passando per Quarto Grado e l'ultima puntata di Propaganda Live.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 13 giugno 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata variegata di proposte d’ogni tipo: dai grandi talk fino ai film internazionali. Ecco il meglio dei palinsesti in chiaro di questo venerdì, che si appresta a stupirci con grandi appuntamenti.

Stasera in tv (13 giugno), cosa vedere: Tim Summer Hits contro Quarto Grado

Venerdì 13 giugno 2025 assisteremo a una serata televisiva piuttosto variegata, con proposte che vanno dalla musica live alla cronaca nera, passando per il cinema e i nuovi format d’inchiesta. Il piatto forte di Rai 1 è sicuramente TIM Summer Hits, che stasera debutta su Rai 1 in prima serata con i grandi nomi della musica italiana. Piazza del Popolo a Roma fa da cornice a questo grande show condotto da Andrea Delogu e Carlo Conti, una coppia ormai rodata che, dopo il buon successo della passata stagione, stasera punta a debuttare con numeri da record per grazie a un cast di cantanti di primissimo livello (tra gli altri, Achille Lauro, Alex Britti , Annalisa, Gigi D’Alessio e il vincitore di Sanremo Olly) e una schiera di rivali non irresistibili. Di tutt’altro tono è la proposta di Rete 4, dove va in onda Quarto grado. Il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero continua a scavare nei grandi casi di cronaca italiana, tra interviste, ricostruzioni e documenti esclusivi. Tra l’altro, i due conduttori dello show crime di Rete 4 sono alle prese con un periodo di svolta della loro carriera. Viero, infatti, da qualche giorno ha rimpiazzato Myrta Merlino alla guida dello spin-off estivo di Pomeriggio 5, che a partire dal prossimo settembre sarà condotto proprio da Nuzzi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra le altre proposte in prima serata, Rai 2 punta su La TV nel pozzo, il documentario che ripercorre la tragedia di Alfredino Rampi, il bambino di 6 morto nel 1981 dopo essere caduto in un pozzo artesiano a Vermicino. Su Rai 3 prosegue con il suo ciclo di inchieste con FarWest, condotto da Salvo Sottile. Canale 5 propone invece Tradimento, la celebre soap turca che continua a riscuotere ottimi ascolti al venerdì sera (15,4% di share la scorsa settimana), mentre su La7 andrà in scena l’ultima puntata stagionale di Propaganda Live, che dopo la diretta di stasera chiuderà i battenti per una lunga sosta estiva. Su Italia 1 spazio al cinema con Creed II, il film con Michael B. Jordan nei panni del giovane pugile Adonis Creed, impegnato stavolta in una sfida che tocca anche i fantasmi del passato.

Le proposte cinematografiche non finiscono qui, e vanno avanti con i canali tematici. Su Iris viene trasmesso Una donna promettente, titolo molto apprezzato dalla critica negli ultimi anni. Su TwentySeven va in onda la commedia action Poliziotto in prova, mentre su Cine 34 si torna alla commedia all’italiana con Rimini Rimini. Ce n’è per tutti i gusti, insomma, tra musica, cronaca, inchieste e cinema: la scelta è varia e sempre interessante.

Consulta la guida completa ai programmi del weekend.

Potrebbe interessarti anche