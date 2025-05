Stasera in tv (2 maggio): De Martino (in affanno) lancia la serata di Liorni e Nuzzi sfida Miriam Leone Cosa vedere stasera in tv? Ecco i programmi in prima serata oggi 2 maggio: dallo speciale de L'eredità, alle inchieste di Quarto Grado e Far West.

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 2 maggio 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata che si appresta a essere ricca e variegata di proposte d’ogni tipo: dai talent ai grandi talk, fino ai film e al ritorno di grande game show in prime time sulla prima rete. Ecco il meglio dei palinsesti in chiaro di questo venerdì, che si appresta a stupirci con grandi appuntamenti.

Stasera in tv (2 maggio), cosa vedere: Lo speciale dell’eredità e Far West contro Quarto Grado

La prima serata di venerdì 2 maggio 2025 offre un mix piuttosto variegato tra intrattenimento, cinema e approfondimento. Su Rai 1 c’è L’Eredità – Tutti in viaggio, uno speciale del celebre quiz condotto da Marco Liorni, stavolta la serata vedrà protagoniste sei coppie famose, legate da rapporti di vario tipo, provenienti dal mondo dello spettacolo e della musica. Queste coppie si sfideranno per vincere un montepremi finale, che sarà interamente devoluto in beneficenza a Emergenza Sorrisi Ets. La serata di Liorni sarà preceduta come di consueto da Affari Tuoi di Stefano De Martino, che negli ultimi giorni sta vivendo un leggero calo di share mai accusato nei mesi precedenti, come testimonia il 23,3% incassato nella serata del 30 aprile, ben lontano dai picchi superiori al 30% che il game show aveva toccato più volte nelle scorse settimane.

Rai 3, torna FarWest, il programma d’inchiesta guidato da Salvo Sottile: un racconto crudo e diretto del presente, fatto di reportage sul campo e storie spesso scomode. Entrambi i titoli Rai cercano o di intrattenere o di informare il pubblico, ciascuno a modo suo, ma dovranno competere con la proposta di Rete 4, parliamo di Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli più controversi ed irrisolti della cronaca. Un programma che ha ormai conquistato una solidissima base di fan che gli assicura ogni settimana ascolti ottimi, tanto da avvicinarsi parecchio all’ammiraglia Mediaset Canale 5.

Programmi tv stasera (venerdì 2 maggio): Diabolik 3, Tradimento, Rambo 2

Su Rai 2 spazio al cinema italiano contemporaneo con Diabolik – Chi sei?, terzo capitolo della saga dei Manetti Bros tratto dall’omonimo fumetto, con Miriam Leone nei panni di Eva Kant e Monica Bellucci in quelli di Altea di Vallenberg. Canale 5 punta invece su Tradimento, la celebre soap turca dal sapore drammatico, che torna nel prime time del venerdì dove nelle ultime settimane non ha brillato particolarmente, mentre su Italia 1 si respira aria di cult con Rambo 2 – La vendetta, secondo e celebre capitolo della saga con Sylvester Stallone.

Infine, una piccola parentesi per chi ama i film trasmessi dai canali tematici: su Iris va in onda il thriller L’uomo nel mirino, con Clint Eastwood; su Twentyseven si sceglie la commedia d’azione con Poliziotti fuori – Due sbirri a piede libero, mentre Cine 34 propone la commedia italiana La casa stregata, con Renato Pozzetto e Gloria Guida. Insomma, una serata che mescola generi, ritmi e linguaggi diversi, pronta ad accontentare un po’ tutti.

