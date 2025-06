Stasera in tv (27 giugno): Carlo Conti rilancia con Andrea Delogu contro Quarto Grado Programmi tv stasera, cosa vedere oggi (venerdì 27 giugno 2025): da Tim Summer Hits a La notte nel cuore su Canale 5, passando per Quarto Grado e

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 27 giugno 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata variegata di proposte d’ogni tipo: dai grandi talk fino ai film internazionali. Ecco il meglio dei palinsesti in chiaro di questo venerdì, che si appresta a stupirci con grandi appuntamenti.

Stasera in tv (27 giugno), cosa vedere: Tim Summer Hits contro Quarto Grado

La prima serata di venerdì 27 giugno 2025 propone un ventaglio di scelte che spazia dalla musica live all’approfondimento giornalistico. Su Rai 1 va in onda TIM Summer Hits, l’evento musicale estivo condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu in diretta da Piazza del Popolo a Roma. Un palco pieno di ospiti, canzoni dell’estate e un pubblico carico che rende lo show un punto fermo della stagione televisiva estiva. Un format che punta tutto sull’energia della musica dal vivo e su volti noti della tv, che finora ha funzionato alla grande visti i risultati di share della prima (18%) e delle seconda serata (18,7%), entrambe vincitrici nello scontro diretto con la soap Tradimento su Canale 5, che stasera però proporrà una novità. L’ammiraglia Mediaset infatti anticipa la puntata della serie La notte nel cuore, che questa settimana quindi non andrà in onda nel prime time domenicale.

Su Rete 4, invece, torna l’appuntamento con Quarto grado, l’immancabile programma di cronaca nera e attualità giudiziaria condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero reduce da una puntata record all’11% di share. Il programma della quarta rete anche stasera punterà i riflettori sul caso di Garlasco, con con focus sulla inchiesta che si sta concentrando sulla cucina della villetta di via Pascoli, dove Chiara Poggi è stata uccisa. Sul Nove continuano le repliche di Fratelli di Crozza, precedute in access prime time da The Cage – Prendi e scappa, il nuovo gioco condotto da Amadeus con la partecipazione di Giulia Salemi che nelle ultime puntate finalmente sta iniziando a veder crescere la proprio curva di share. Scorrendo il resto della serata, su Rai 2 viene proposto il doc Effetto Nicholas dedicato a Effetto Nicholas Green, il bambino di 7 anni vittima di un assassinio sull’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria durante un viaggio in Italia con la famiglia, su Rai 3 è il turno del programma Habemus Papam, mentre Italia 1 punta su White Elephant – Codice criminale. Su La7, invece, è in programma la seconda puntata best of di Propaganda Live, che ha chiuso i battenti lo scorso 13 maggio.

Chiudono la panoramica le proposte delle reti tematiche. Iris propone il film Jane Eyre, su TwentySeven va in onda A casa con i suoi, e Cine 34 rispolvera la commedia italiana con Bagnomaria. Anche per questi titoli, nessuna descrizione viene qui riportata in assenza di conferme ufficiali. Resta comunque una serata ricca, con generi per tutti i gusti e un’offerta che, nel suo insieme, fotografa bene la varietà del prime time estivo.

