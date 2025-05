Stasera in tv (30 maggio): Milly Carlucci e Maria De Filippi, doppio addio. La sfida (imprevista) che fa tremare la Rai Programmi tv stasera, cosa vedere oggi, venerdì 30 maggio 2025: gran finale per Sognando Ballando con le Stelle e Uomini e Donne, Quarto Grado su Rete 4.

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 30 maggio 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata variegata di proposte d’ogni tipo: dai talent ai grandi talk, fino ai film internazionali. Ecco il meglio dei palinsesti in chiaro di questo venerdì, che si appresta a stupirci con grandi appuntamenti.

Stasera in tv (30 maggio), cosa vedere: Sognano… Ballando con le stelle contro Uomini e Donne in prime time

Venerdì 30 maggio 2025 il prime time si accende con sfide a colpi di ballo, sentimenti, cronaca e azione. Su Rai 1 va in scena la finale di Sognando… Ballando con le stelle, l’evento speciale che celebra i vent’anni dello storico show condotto da Milly Carlucci (QUI le anticipazioni della puntata). Otto ballerini professionisti si giocano un posto da maestro nella versione classica del programma, tra coreografie spettacolari e votazioni basate su un mix di giudizio tecnico e televoto. In studio, la giuria di sempre: Carolyn Smith, Canino, Zazzaroni, Lucarelli e Mariotto. Visti gli ascolti deludenti delle prime tre puntate (la semifinale ha rimediato appena il 14,2% di share), serpeggia un po’ di ansia nei corridoi della Rai per i dati dell’ultima puntata che potrebbero certificare il flop dell’esperimento Sognando Ballando. A preoccupare è soprattutto l’avversario scelto da Mediaset per ostacolare il gran finale di MillY Carlucci. Stasera in tv, infatti, Canale 5 ha deciso di giocare a sorpresa la carta Maria De Filippi, che condurrà una puntata speciale di Uomini e Donne (l’ultima della stagione) in prima serata dedicata alla scelta di Gianmarco Steri, il tronista più iconico di questa edizione del dating show. Due mondi diversi, due pubblici spesso opposti, ma con l’obiettivo comune di attrarre gli spettatori verso il proprio programma.

Il resto della serata offre scelte interessanti per tutti i gusti. Rai 2 propone John Wick 4, il film d’azione con Keanu Reeves nei panni del letale sicario in cerca di giustizia, mentre su Rai 3 continua l’informazione con FarWest, il programma condotto da Salvo Sottile che indaga storie di attualità e disuguaglianze sociali. Su Italia 1 si torna all’adrenalina con Creed – Nato per combattere, che racconta le sfide di Adonis Creed nel mondo della boxe, mentre Rete 4 resta fedele alla sua linea con Quarto Grado, l’approfondimento sui casi di cronaca nera più discussi, guidato da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Su La7, invece, spazio all’immancabile appuntamento con Propaganda Live (con Valeria Golino ospite d’onore della serata), mentre Nove trasmetterà una nuova puntata best of di Fratelli di Crozza.

Chi preferisce il cinema può optare invece per altre pellicole in onda su canali secondari: La recluta su Iris, La bussola d’oro su TwentySeven e Grand Hotel Excelsior su Cine 34. Una proposta ampia e variegata, perfetta per chiudere la settimana davanti alla TV.

