Stasera in tv (16 luglio): Sciarelli rimpiazzata e Lino Banfi sfida Paola Cortellesi con il suo capolavoro I programmi tv da vedere stasera. tra importanti film italiani e internazionali, arrivano la maratona di Cash or Trash e gli approfondimenti di Giuseppe Brindisi.

Cosa vedere stasera in tv? Ce n’è per tutti i gusti nei palinsesti delle reti televisive in chiaro anche in questo mercoledì 16 luglio 2025, che offrirà spunti interessanti per tutti i gusti televisivi, dall’intrattenimento, fino all’informazione e il cinema internazionale.

Stasera in tv (16 luglio), cosa vedere: Paola Cortellesi contro Denzel Washington

La prima serata di lunedì 16 giugno 2025 offre una doppia offerta cinematografica sulle reti principali. Rai 1 trasmette Scusate se esisto!, commedia con Paola Cortellesi in onda su Rai 1. Il film di Riccardo Milani (con Cortellesi affiancata da Raoul Bova) è uno di quei titoli che riescono a far convivere risate e tematiche importanti, come la parità di genere e il precariato. Non è la solita commedia all’italiana, e Cortellesi, come sempre, è una garanzia. Sul Canale 5, invece, va in onda Fino all’ultimo indizio, il film crime con Denzel Washington.

Il resto del prime time segue binari più classici. Su Rai 2 torna Rocco Schiavone, con un nuovo episodio della terza stagione. Chicago Med su Italia 1 continua a raccontare le vite (e le urgenze) del personale medico d’emergenza, mentre su Rete 4 va in onda Zona bianca, il talk show d’attualità condotto da Giuseppe Brindisi. Su Rai 3, invece, non ci sarà ‘Chi l’ha visto?’, che la scorsa settimana ha terminato la sua stagione. Al posto di Federica Sciarelli la terza rete propone Il caso, un programma crime condotto da Stefano Nazzi. Su La7 continua il ciclo del programma ‘La Torre di Babele’ di Corrado Augias, una delle rivelazioni della stagione televisiva che sta per concludersi.

Chi cerca un film diverso, magari un po’ di fantascienza o qualcosa di più sentimentale, può dare un’occhiata alla programmazione secondaria: su 20 c’è In Time, con Justin Timberlake in un mondo dove il tempo è la nuova moneta; su Iris va in onda Collateral Beauty, con un Will Smith dolente e introspettivo. Per chi invece non rinuncia mai a una risata amarcord, su Cine 34 torna Lino Banfi nel film L’allenatore nel pallone, classico intramontabile che certamente attirerà un buon numero di fan sempre pronti a rivedere uno dei capolavori della comicità italiana degli anni ’80. Una serata in cui la TV generalista prova ad accontentare ogni gusto: tra fiction, informazione, film internazionali e format di intrattenimento.

