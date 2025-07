Stasera in tv (30 luglio): Temptation Island dilaga e Rai 1 rischia il crollo: perché I programmi tv da vedere stasera: Rai 1 punta su un classico dei musical, mentre su Rai 2 torna Rocco Schiavone, e Canale 5 rilancia con Temptation island.

Cosa vedere stasera in tv? Ce n’è per tutti i gusti nei palinsesti delle reti televisive in chiaro anche in questo mercoledì 30 luglio 2025, che offrirà spunti interessanti per tutti i gusti televisivi, dall’intrattenimento, fino all’informazione e il cinema internazionale.

Stasera in tv (30 luglio), cosa vedere: Sister Act 2 su Rai 1 e Temptation Island su Canale 5

Lunedì sera in TV si apre con una selezione abbastanza curiosa, quasi generazionale. Da una parte Rai 1, che propone il ritorno di un film diventato cult nel tempo, Sister Act 2 – Più svitata che mai, dall’altra Canale 5, che punta dritto sul fenomeno dell’estate, Temptation Island. Il film con Whoopi Goldberg è il seguito della commedia che negli anni Novanta ha conquistato milioni di spettatori. Una suora finta viene chiamata a gestire un coro di ragazzi scapestrati. Dall’altra parte, Canale 5 si affida al suo cavallo di battaglia estivo di Filippo Bisciglia. Temptation Island continua a macinare ascolti e commenti sui social, grazie a coppie sempre più al limite, falò, video a sorpresa e confronti accesi. Dopo la puntata di ieri sera, il reality dei sentimenti appresta a vivere un’altra serata da dominatore assoluto nella classifica dello share anche perché il destino delle coppie ormai è in dirittura d’arrivo.

Il resto della programmazione offre però altre valide alternative. Rai 2 propone una nuova serata in compagnia di Rocco Schiavone, il vicequestore più burbero della TV, mentre Rai 3 punta sul racconto dei casi di cronaca con Il caso, il programma di Stefano Nazzi che continua a ritagliarsi un suo spazio nei palinsesti. Italia 1 resta fedele al medical drama americano con Chicago Med, mentre su Rete 4 torna l’approfondimento politico-sociale di Zona bianca, con mix di inchieste e dibattiti e il solito focus sul delitto di Garlasco che in questi giorni sta offrendo diversi spunti di riflessione a causa degli ultimi risvolti venuti fuori dalle indagini.

Chi ha voglia di cinema ha comunque qualche opzione interessante. Sul canale 20 va in onda All Things to All Men, un thriller britannico che mescola azione e corruzione. Iris sceglie invece un titolo molto amato come Interstellar, il kolossal di Christopher Nolan che mette insieme viaggi nello spazio e drammi familiari. Su Cine34, infine, c’è Uno di famiglia, una commedia italiana con Pietro Sermonti nei panni di un uomo coinvolto per caso in una famiglia pericolosa.

