Stasera in tv (28 maggio): Amadeus e Veronica Gentili, big in affanno. E la Sciarelli diventa la star da battere I programmi tv da vedere oggi, mercoledì 28 maggio 2025: dal ritorno dell'Isola dei Famosi su Canale 5, alle inchieste molto diverse di Sciarelli e Giordano.

Cosa vedere stasera in tv? Ce n’è per tutti i gusti nei palinsesti delle reti televisive in chiaro anche in questo mercoledì 28 maggio 2025. Ecco i principali programmi da non perdere.

Stasera in tv (28 maggio), cosa vedere: Chi l’ha visto? su Rai 3 e L’Isola dei Famosi su Canale 5

Mercoledì 28 maggio 2025 la prima serata in TV si fa accesa. I protagonisti della serata saranno sicuramente due programmi simbolo, ognuno con il suo pubblico fedele: Chi l’ha visto? su Rai 3 e L’isola dei famosi su Canale 5. Due mondi opposti: da una parte Federica Sciarelli che continua il suo instancabile lavoro di inchiesta soprattutto sul delitto di Garlasco, il caso di cronaca nera che sta tenendo banco nell’ultimo periodo e che la scorsa settimana ha permesso al programma di balzare al 10,7% di share. Dall’altra il reality di Canale 5, condotto da Veronica Gentili, che vive giorni di caos tra ritiri a raffica, liti tra concorrenti e una crisi d’ascolti che sta assumendo contorni molto preoccupanti e che, qualora continuasse, potrebbe addirittura spingere Mediaset a ragionare sulla chiusura anticipata del reality.

Programmi tv stasera: Amadeus sul Nove, Pretty Woman su Rai 1

Se invece si ha voglia di qualcosa di più leggero, Rai 1 apre la serata con Affari tuoi e prosegue in chiave romantica con un grande classico del cinema americano: Pretty Woman, con la coppia d’oro Julia Roberts e Richard Gere. Più investigativa la proposta di Rai 2, che punta su Delitti in Paradiso, serie che unisce spiagge esotiche e omicidi, dove l’atmosfera scottante fa da sfondo a casi da risolvere. Su Italia 1 invece dritti all’azione con Run All Night – Una notte per sopravvivere, con Liam Neeson nella sua versione da giustiziere notturno, mentre Rete 4 affida la serata a Mario Giordano e al suo Fuori dal coro, tra inchieste e battaglie personali contro il "sistema". Da segnalare anche la terza puntata di Like a Star, il talent show di Amadeus sul Nove. Le prime due uscite non hanno riscosso ascolti soddisfacenti e stasera l’ex conduttore di Sanremo proverà a rimettere in carreggiata uno show sul quale i vertici di Warner Bros. Discovery hanno puntato parecchio.

Infine, per chi preferisce una serata tutta cinema, le alternative non mancano. Su 20 va in onda Greenland, thriller apocalittico in cui il protagonista corre contro il tempo per salvare la sua famiglia. Iris propone invece il classico I tre giorni del Condor, con un Robert Redford in versione analista della CIA. E su Cine 34 spazio alla tradizione italiana con Il ritorno di Don Camillo. Insomma, anche questo mercoledì sera c’è molto tra cui scegliere.

