Enrico Mentana, il retroscena sull'amore con Francesca Fagnani: "Siamo una coppia sanamente concorrenziale". Perché Il direttore del tg la 7 parla della compagna del suo programma di successo

Enrico Mentana, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ripercorre la sua carriera, dal primo giorno in cui ha messo piede nella redazione di un tg, fino a oggi, che dirige il tg de La7.

Tra ricordi, aneddoti e parecchie riflessioni sul giornalismo e il mondo di oggi, trova spazio anche uno scambio di battute che riguardano la compagna Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, stimatissima dalla critica e amatissima dal pubblico, nonché vero e proprio idolo dei social.

Parlando del seguitissimo programma di interviste in onda ogni martedì in prima serata su Rai Uno, dice che lo segue, ma preferisce non dare indicazioni o consigli particolari alla compagna e collega che, d’altronde, se la cava benissimo da sola.

Dice Enrico Mentana: "(Belve) lo guardo sì, ma non potrei mai essere severo. È una formula molto riuscita e lei si impegna tanto", dice commentando il programma, e alla domanda se, Mentana, abbia contribuito con qualche consiglio, dice: "Assolutamente no. Grande rispetto per la mia compagna". Di cui ha anche sottolineato, oltre alla bravura, la diversità di taglio, approccio e anche pubblico, rispetto al suo. "Lei ha sicuramente più di me la sintonia con un pubblico molto ampio che è diverso dal mio. E poi quando si vive in una coppia sanamente concorrenziale è bene che ognuno faccia il suo, senza interferenze".

Non manca una domanda anche sul resto della famiglia Mentana-Fagnani, composta da ben tre cagnolini di razza cavalier king. Loro si chiamano Nina, Bice e Blu, due femminucce arrivate prima in casa e il maschio sopraggiunto da poco tempo. E il motivo lo spiega direttamente la giornalista: "Quando ti guardano con quegli occhioni quando esci di casa o non esci o te li porti dietro (…) Le due femmine hanno patrizzato", spiega con evidente orgoglio, il direttore del tg La7. "Francesca voleva il maschio (che sarebbe l’ultimo arrivato Blu, ndr) che sta molto con lei".

Enrico Mentana ormai ha svelato più volte, tramite scatti postati sui social, che è talmente affezionato ai suoi amici a quattrozampe, da portarli anche al lavoro con lui. Più volte infatti, li abbiamo visti immortalati, mentre stavano pazientemente accucciati sotto la scrivania dello studio del tg La7 mentre il padrone era impegnato nel lancio delle notizie della giornata. "Io me li posso portare al lavoro. Un favoritismo scandaloso", ha riconosciuto Mentana, che però ne approfitta giustamente, spesso e volentieri, con molta soddisfazione sia sua che dei suoi adorabili cagnolini.

