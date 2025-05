Pretty Woman, l'amore inaspettato tra Julia Roberts e Richard Gere: come è nato tutto Dal titolo originale cambiato all’improvvisazione cult della scatola di gioielli: ecco le chicche sul film che ha trasformato Julia Roberts e Richard Gere in star mondiali.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Pretty Woman racconta la storia di Vivian Ward (interpretata da Julia Roberts), una giovane prostituta che lavora a Hollywood Boulevard, e di Edward Lewis (interpretato da Richard Gere), un affascinante uomo d’affari ricco e distaccato. I due si incontrano per caso quando Edward, in difficoltà con la sua auto sportiva, chiede indicazioni a Vivian. Affascinato dalla sua spontaneità e dalla sua bellezza, l’uomo decide di "Affittarla" per una settimana per accompagnarlo a eventi mondani mentre è in città per lavoro. Quello che comincia come un semplice accordo economico si trasforma pian piano in un rapporto autentico: entrambi, pur provenendo da mondi completamente diversi, iniziano a cambiare l’uno accanto all’altra.

Pretty Woman va in onda stasera stessa, su Rai 1, alle 21:30. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Guida TV

Attrazione fatale Sky Cinema 2 19:10

Potrebbe interessarti anche