Tornato in Italia e sui social, Nunzio Stancampiano ha deciso di rispondere a tutti quelli che lo accusavano di essersi ritirato troppo presto, raccontando la sua verità sul suo profilo personale Instagram: "Lasciare l’Isola è stata una delle scelte più difficili, ma anche una delle più vere della mia vita. Non ho mollato: mi sono ascoltato. Ho partecipato a L’Isola dei Famosi con l’entusiasmo di chi non ha paura di mettersi in gioco, ho dato tutto: il corpo, la mente, il cuore. Ma a un certo punto ho capito che l’unica sfida che conta davvero…è quella con sé stessi. Ho scelto me stesso. Ho scelto di non spegnere quella luce che mi caratterizza da sempre. Di non permettere alla stanchezza e alla solitudine di togliermi il sorriso, l’energia, l’anima. Mi è mancata la mia famiglia, ogni giorno [...] Ho capito che l’uomo che voglio essere non si misura nel tempo trascorso sotto i riflettori, ma nella coerenza con ciò che sente".

Adinolfi litiga con tutti per le famiglie rainbow

L'ex politico è tornato a parlare di diritti civili, e nel farlo ha criticato le famiglie composte da due padri e due madri: "Mi dispiace, ma io non credo che un bambino possa stare con due papà. Io credo che sia vero che chiunque possa accudire un bambino e dargli amore, ma non credo che chiunque possa essere un papà e una mamma. Anche con i padri adottivi migliori del mondo, il ragazzo a una certa età ti chiederà «Ma chi è mio padre?». E non c’entra se sei cresciuto bene o male. “Da chi provengo?” è una domanda inevitabile, anche se sei stato allevato dai migliori del mondo. Uno a quel punto deve dire “ti ho preso a due mesi”. È una questione di onestà“. Il suo commento ha scatenato l'onesta reazione degli altri concorrenti. Il primo a rispondere è stato Mirko Frezza, che ha detto: Ma se tu lo cresci come se fosse figlio tuo non te lo chiede “chi è mio padre?”. Vedrai che non gli serve sapere chi sono i genitori biologici. Che cavolo ti serve di sapere certe cose?! Io prendo un ragazzino che ha due mesi, secondo te a 18 anni questo non si sente figlio mio? Io nomn gli direi chi sono i genitori biologici, lui è mio figlio. Ma poi tu parli di onestà che sei stato in politica, ma vedi di andare a fare in c**o“. Schietta anche la risposta di Omar: “Dai ma che bisogno c’è di dire chi sono i genitori biologici? Io se ti cresco sono tuo papà! Io gli direi “tu sei figlio mio”. Come no? Si invece. Io se crescessi con due padri che mi crescono sarai tranquillo al 100%“. Chiara Balistreri, che già aveva discusso in passato con Adinolfi su argomenti simili, ha dato la sua esperienza personale come esempio: “Ha detto che i figli sono di chi li fa e non di chi li cresce! Ma scherziamo? Io poi sono l’esempio opposto. A fare i figli ci vuole un attimo, a crescerli ci vuole sacrificio e una vita intera, sono stata cresciuta da una persona che non è il mio padre biologico, che ha fatto tanto, è sempre stato presente a livello fisico, personale, di supporto, anche economico. Quindi sentire certi discorsi, magari da chi non ha vissuto queste cose, è sbagliato e inutile“.