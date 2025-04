Sognando Ballando, Enzo Miccio al posto di Mariotto: Milly Carlucci vuota il sacco Dopo la bufera nell'ultima edizione del dancing show, c'è ancora chi ha dubbi sulla presenza dello stilista nello spin-off del programma.

Dal prossimo 9 maggio, come ormai sappiamo, Rai 1 ospiterà Sognando Ballando con le Stelle, spin-off del celebre dancing show in cui non solo verranno celebrati i 20 anni del programma, ma verranno anche scelti alcuni nuovi maestri che entreranno a far parte delle versione classica del talent. Insegnanti nuovi, quindi, che faranno coppia con vecchie stelle come l’ultima vincitrice dello show, Bianca Guaccero, Wanda Nara, Gabriel Garko e Federica Pellegrini. Al timone, manco a dirlo, ci sarà ovviamente la padrona di casa Milly Carlucci, e torneranno anche ai loro posti Paolo Belli, l’iconica orchestra e la storica giuria, composta dalla capitana Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e il tanto discusso Guillermo Mariotto. Proprio su quest’ultimo, però, continuano a esserci dubbi: nonostante il selfie postato sui social da Lucarelli, che lo ritraeva insieme a tutta la squadra, sul web circolano ancora voci che parlando della sua assenza e addirittura c’è chi fa i nomi di possibili sostituti.

Ballando, Mariotto sostituito da Enzo Miccio: l’indiscrezione

Squadra che vince non si cambia, e questo vale anche per i giudici di Ballando con le Stelle che, foto alla mano di Selvaggia Lucarelli, pare siano stati confermati al completo per lo spin-off del talent, Sognando Ballando, al via dal prossimo 9 maggio. Eppure, c’è ancora chi mette in dubbio la presenza nel cast di Guillermo Mariotto, giudice e stilista che nell’ultima edizione del dancing show ha fatto a lungo parlare di se.

Era scappato all’improvviso durante una puntata, è stato assente in un’altra, e c’è stato anche chi lo ha ingiustamente accusato di molestie verso un ballerino. Tutti fatti abbondantemente chiariti, superati, e perdonati da Milly Carlucci. Tuttavia c’è ancora chi pensa che Mariotto non alzerà nessuna paletta a maggio, anzi. Tra le ultime indiscrezioni è perfino circolato il nome di un possibile sostituto.

Sul web, infatti, si parla di Enzo Miccio e Novella 2000 ha tagliato la testa al toro andando direttamente dal diretto interessato per capire cosa ci fosse di vero: "Gli ho domandato se davvero sarà a Sognando Ballando, lui mi ha detto ‘sarei tanto contento se fosse vero e mi chiamassero, però che lo dicessero anche a me’- ha raccontato il direttore del giornale -. A me dicono in continuazione che lui ci sarà. In passato ha già partecipato allo show, ma come ballerino, lui dice che non ne sa nulla, ma è molto strano che arrivino così tante voci in merito. Ma di chi potrebbe prendere il posto, di Mariotto?".

Enzo Miccio al posto di Mariotto a Sognando Ballando: Milly Carlucci fa chiarezza

Intervistata da Chi, Milly Carlucci ha provato a far chiarezza sulla presenza di Guillermo Mariotto a Sognano Ballando con le Stelle. La padrona di casa del talent, lasciando sempre un pochino di suspense, ha spiegato:

Se rivedrete la giuria? Certo! Chi può decidere se un maestro sia adatto al programma se non chi ne ha visti passare tanti, in questi anni? Sceglieremo un candidato che sia adatto non soltanto per professionalità, ma anche per carattere, carisma, forza mentale. Fare il maestro a Ballando significa mettersi nel gioco, gestire un rapporto con vip e giuria, reggere la pressione. Se ci sarà anche Mariotto in giuria, quindi? Mariotto torna al suo posto? Lo vedremo se tornerà al suo posto, è sempre imprevedibile (ride, ndr). Io dopo la fuga l’ho perdonato. Siamo una famiglia, siamo persone che si tengono per mano e ognuno di noi, in trasmissione e dietro le quinte. Mariotto ha avuto un momento non facile e siamo stati al suo fianco perché gli vogliamo bene e lo stimiamo.

