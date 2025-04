Sognando Ballando con le Stelle, Milly Carlucci arruola anche Alberto Matano: cosa farà (e con chi) Lo speciale evento che celebra 20 anni di Ballando avrà un nuovo ritorno: Matano riprenderà infatti il posto al fianco di Milly Carlucci per una serata da sogno.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Milly Carlucci si prepara a riportare il grande spettacolo del ballo in prima serata con Sognando Ballando con le Stelle, uno show-evento che andrà in onda venerdì 9 maggio alle 21.30 su Rai 1. Sarà una vera e propria festa per celebrare i vent’anni di uno dei programmi più amati della TV italiana. E tra i volti confermati per questa edizione speciale non poteva mancare Alberto Matano, ormai presenza insostituibile nell’universo di Ballando con le Stelle.

Alberto Matano torna per Sognando Ballando con le stelle

Il ritorno di una colonna portante Alberto Matano non ha bisogno di presentazioni: volto storico del TG1 e oggi alla guida de La Vita in Diretta, ha saputo conquistare anche il pubblico di Ballando, diventando negli anni una presenza garbata ma incisiva all’interno del programma. Anche in questa occasione, sarà lui a fare da punto di riferimento accanto a Milly Carlucci, con quel suo stile pacato ma deciso che lo rende perfetto per raccontare e commentare i momenti più emozionanti dello show.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli altri volti confermati di Sognando Ballando con le stelle

Un viaggio nella memoria, ma con tante sorprese quello che andrà in onda non sarà solo uno show celebrativo, ma una vera e propria rimpatriata tra amici, con ex concorrenti pronti a rimettersi in gioco. Tra i nomi annunciati spiccano Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini e Bianca Guaccero, tutti pronti a tornare sulla pista per una serata tra danza, emozioni e divertimento. E sì, ci sarà anche un pizzico di competizione, perché alla fine qualcuno dovrà pur vincere.

Una squadra affiatata Accanto a Milly e Matano ritroveremo anche la storica giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. Cinque volti che ormai rappresentano un marchio di fabbrica del programma e che, anche stavolta, sapranno mescolare tecnica, ironia e quel tocco di polemica che non guasta mai.

Un’anticipazione sull’edizione 2025 di Ballando

Uno sguardo al futuro Sognando Ballando con le Stelle sarà anche un’occasione per lanciare volti nuovi: Milly Carlucci ha già fatto sapere che alcuni dei nuovi maestri inclusi in questo speciale entreranno poi anche nel cast dell’edizione 2025 del programma. Un modo intelligente per unire passato e futuro, offrendo al pubblico un mix di ricordi e nuove promesse.

Con una squadra così rodata e la presenza rassicurante di Alberto Matano, lo speciale del 9 maggio si preannuncia come uno di quegli appuntamenti che non che potrebbero segnare un vero successo televisivi. La pista è pronta, le luci si accendono: non resta che lasciarsi trasportare dalla musica e dai ricordi.

Potrebbe interessarti anche