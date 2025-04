Ballando con le Stelle, colpo di scena: riecco Bianca Guaccero e Wanda Nara. Annunciato il gran ritorno Nel corso del nuovo spin-off ‘Sognando Ballando’ in partenza a maggio rivedremo in pista anche Federica Pellegrini, Gabriel Garko ed Emanuele Filiberto

Ballando con le Stelle raddoppia ed è pronto a tornare. Il nuovo spin-off Sognando Ballando con le Stelle – come annunciato – è infatti realtà e partirà il prossimo 9 maggio. Manca dunque poco più di un mese al ritorno di Milly Carlucci, della sua fidata giuria e dei ballerini protagonisti della prima serata di Rai 1. Come rivelato dalla padrona di casa nel primo spot di Sognando Ballando, inoltre, nel nuovo spin-off rivedremo in pista anche tantissimi volti storici dello show come Bianca Guaccero, Wanda Nara, Federica Pellegrini, Gabriel Garko ed Emanuele Filiberto. Scopriamo tutti i dettagli.

Sognando Ballando, ecco i primi vip: tornano Bianca Guaccero e Wanda Nara

Ballando con le stelle festeggia i vent’anni dalla prima, storica, edizione su Rai 1 e si prepara a celebrare il tutto con un nuovo spin-off. Come già annunciato, infatti, Sognando Ballando con le Stelle debutterà venerdì 9 maggio in prima serata. Il nuovo format sarà una gara tra ballerini professionisti – affiancati dai maestri ‘storici’ di Milly Carlucci – a caccia di un posto nello show; il vincitore entrerà infatti nel cast del programma a partire dalla prossima edizione. A poco più di un mese dal via Milly è ovviamente al lavoro su questo nuovo spin-off e ha già esordito in tv con il primo spot, in cui ha annunciato importanti novità e, soprattutto, grandi ritorni.

"Festeggiamo insieme i venti anni dello show insieme ai nostri storici maestri, l’inimitabile giuria" annuncia Milly Carlucci nel nuovo spot di Sognando Ballando con le Stelle, confermando di fatto il cast storico di Ballando, dai maestri (escluso Angelo Madonia, ovviamente, dopo la burrascosa fine della sua avventura nell’ultima edizione del programma) ai giudici Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e, nonostante gli infiniti rumor sul suo possibile addio, Guillermo Mariotto. Ma non è tutto. Nel messaggio promozionale Milly svela anche i nomi dei primi vip che rivedremo in pista come ospiti per festeggiare in grande stile la storia della trasmissione. "E poi con Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini, Bianca Guaccero e tanti altri, e dieci fantastici nuovi maestri in una gara appassionante" rivela la conduttrice, che conferma anche il format dello show: "Chi vince entra nel cast della prossima edizione. Vi aspettiamo con Sognando Ballando con le Stelle".

A Sognando Ballando ci saranno dunque non solo Bianca Guaccero e Federica Pellegrini, la vincitrice (insieme al suo maestro e compagno Giovanni Pernice) e la seconda classificata dell’ultima edizione, ma anche Wanda Nara (trionfante alla 18esima edizione, nel 2023) e Gabriel Garko, sfortunato protagonista l’anno precedente, oltre a un volto storico del programma come Emanuele Filiberto, vincitore della quinta edizione nel 2009.

