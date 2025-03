Ballando con le Stelle, l’annuncio su Mariotto: spoiler (sorprendente) di Selvaggia Lucarelli Contro ogni pronostico, arriva anche la conferma di Guillermo Mariotto al tavolo della giuria: "L'unico governo in carica da ben 9 anni".

La notizia di uno spin-off di Ballando con le Stelle, in arrivo per la primavera, è ormai cosa risaputa. Niente di certo, invece, sui giudici e i concorrenti di questa edizione speciale del dancing show, almeno finora. A rompere il silenzio, e placare le curiosità, ci ha pensato Selvaggia Lucarelli con uno spoiler sorprendente fatto questa mattina a mezzo social. "L’unico governo in carica da ben 9 anni (la giuria di Ballando) torna il 9 maggio su Rai 1 per 4 prime serate", questo l’annuncio fatto nelle storie Instagram dalla giurata, corredato da una foto con la formazione al completo. Oltre a lei, la capitana Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e perfino Guillermo Mariotto, che nell’ultima edizione del talent aveva tanto fatto parlare di sé, torneranno alle loro postazioni per giudicare i passi di danza dei ballerini di questo Ballando celebrativo.

Ballando con le Stelle, nello spin-off confermato a sorpresa anche Mariotto: lo spoiler di Selvaggia Lucarelli

Squadra che vince non si cambia, e lo spoiler di Selvaggia Lucarelli sul ritorno al completo della giuria di Ballando ne è una conferma. Questo nonostante in molti pensassero che qualche testa, viste le polemiche della scorsa edizione, potesse saltare, come quella di Guillermo Mariotto. E invece, contro ogni pronostico, lo stilista tornerà a vestire i panni di giudice anche nello spin-off del programma. Niente attriti, quindi, con Milly Carlucci dopo la bufera che aveva coinvolto l’artista, reo di aver abbandonato una diretta all’improvviso e poi accusato di aver ‘palpeggiato’ un ballerino (cosa poi chiarita).

Ballando con le Stelle, chi ci sarà nello spin-off: "Show imperdibile"

Nelle sue storie Instagram, Selvaggia Lucarelli ha anche parlato un po’ di come sarà questo nuovo Ballando in partenza dal 9 maggio. "Milly Carlucci ha sottolineato che questa sarà un’edizione celebrativa, pensata come una grande festa", ha spiegato, aggiungendo altri dettagli. I concorrenti saranno ballerini professionisti affiancati dai maestri storici del dancing show e il vincitore, al termine delle 4 prime serate previste, sarà promosso a insegnante nella prossima stagione standard di Ballando. Inoltre:

Non mancheranno concorrenti storici di Ballando con le Stelle, pronti a tornare sulla pista per regalare emozioni e spettacolo. Uno show che si preannuncia imperdibile, tra competizione, nostalgia e colpi di scena.

