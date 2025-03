Guillermo Mariotto: la casa a Roma piena di crocifissi e la villa sul Lago con vista sulla Luna Dopo 40 anni a Trastevere, il giudice di Ballando si è trasferito nel quartiere Pinciano, in una casa piena di immagini religiose di grande valore.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Per tutti gli amanti di Ballando con le Stelle in preda alla nostalgia per la mancanza del dancing show, la notizia di un’edizione speciale in primavera è stata un sospiro di sollievo. Il talent di Milly Carlucci tornerà con uno spin-off per celebrare il format con 4 puntate inedite, in onda (forse) nel mese di maggio. Silenzio ancora sui concorrenti ma pare certo che gli storici giurati torneranno al completo, con tanto di palette alla mano. Ivan Zazzaroni, la capitana Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, quindi, saranno ancora ai loro posti.

Proprio sullo stilista, di cui sembrava incerta la partecipazione, nella scorsa edizione di Ballando era scoppiata una bufera mediatica: aveva lasciato lo show nel bel mezzo della diretta per una emergenza in atelier, e poi era perfino stato accusato di aver ‘molestato’ un ballerino. "Era sabato e il lunedì successivo sarebbero partiti 17 abiti di alta moda per la casa reale saudita. (…) Durante la puntata mi arriva un messaggio, la responsabile si era sentita male", aveva spiegato Mariotto a Verissimo. Il giudice, è riservatissimo sulla sua vita privata, e non ama raccontare molto di sé, ma sappiamo che vive a Roma, in uno splendido appartamento in pieno centro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La casa di Guillermo Mariotto a Roma e la villa sul Lago con vista sulla Luna

Nato a Caracas nel 1966, Guillermo Mariotto è arrivato in Italia a soli 17 anni e non è mai più andato via. Lo stilista vive a Roma nel quartiere Pinciano, nella rinomata via Veneto, ma prima abitava a Trastevere, luogo in cui ha abitato per 40 anni e che ha profondamente amato: "Ho vissuto lì gran parte della mia vita, ogni angolo ha un ricordo per me. (…) Sono scappato via per la sporcizia, i rifiuti buttati ovunque nei vicoli, l’invasione di gabbiani dopo il finesettimana. Nei weekend si trasformava in una bolgia, con turisti e giovani che affollavano le strade fino a tarda notte. Non si riusciva più a vivere serenamente".

Della casa romana non si hanno molti dettagli sui social, ma il giudice di Ballando ha rilasciato un’intervista a Repubblica con tanto di foto, dove si possono ammirare le diverse stanze in cui la fanno da padrone le immagini sacre come il Gesù crocifisso all’ingresso, un Cristo di Rio proprio sopra la grande vasca da bagno, e il Cristo danzante in cucina di Federico Paris. Tutto riflette la personalità eclettica di Mariotto, come anche il grande terrazzo con un angolo ‘amazzonico‘ in cui rilassarsi.

Ma non c’è solo Roma. Mariotto ha anche un’altra dimora sul Lago di Trevignano: "Questa casa è nata come una tana, scappando da una relazione amorosa", aveva confessato aggiungendo, "Mi ci sono affezionato per il passaggio della luna, grazie alla botola e alle tante finestre". La villa, infatti, è piena di luce e ha un grande salone con divani moderni sul grigio che sono sistemati proprio di fronte al camino in pietra. Questo per lo stilista è un luogo in cui rigenerarsi e trovare ispirazione e pace lontano dalla frenesia della città e dei riflettori.

Potrebbe interessarti anche