Una cosa è certa. A Sognando Ballando, che parte il prossimo maggio su Rai 1, Guillermo Mariotto ci sarà. Lo ha annunciato oggi Milly Carlucci, mossa che tuttavia ha generato una serie di interrogativi aggiuntivi. Perché non è detto che il perdono dello stilista e giurato, dopo il marasma dell’ultima edizione, sia definitivo. Anzi. La scelta di Carlucci potrebbe benissimo nascondere una o più insidie. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Mariotto, il ‘perdono’ della Rai e di Milly Carlucci

Oggi Milly Carlucci ha annunciato cast e giuria di Sognando Ballando, lo spin-off del dance show che partirà a maggio prossimo, per festeggiare i 20 anni dalla messa in onda. E una delle sorprese più grosse, visto soprattutto l’andamento dell’ultima edizione del programma, sembra essere la conferma del giurato Guillermo Mariotto. Una scelta che ha spiazzato molti osservatori, ma che potrebbe rientrare all’interno di una strategia più ampia (forse) portata avanti dalla Rai e da Milly stessa.

Di cosa parliamo? In sostanza, il pendono a Mariotto – che solo pochi mesi fa fuggiva dallo show, all’improvviso, per inderogabili impegni di altro tipo – potrebbe essere il test definitivo in vista della prossima stagione ‘regolare’. Tradotto: se Guillermo farà il bravo. E saprà redimersi come i vertici ovviamente si attendono, allora è possibile che venga confermato anche nell’edizione di settembre 2025.

Altrimenti, nessuno è davvero intoccabile. Certo, sarebbe un bel colpo per lui non ricevere una conferma. E anche i fan del programma, è chiaro, sentirebbero parecchio la mancanza di un volto così iconico come quello di Mariotto. Ma d’altronde, la mossa fatta dallo stilista solo pochi mesi fa pare averlo messo davvero nei guai. Sarà difficile uscirne senza lottare.

Il format e il cast di Sognando Ballando

Nel frattempo, la struttura dello spin-off Sognando Ballando prende forma. Si tratterà non solo di un ‘esame di riparazione’, per Mariotto, ma anche di un’occasione ghiotta per risplendere garantita a tanti altri personaggi tv. Come anticipato da TvBlog, il format sarà "un gigantesco provino televisivo per trovare un nuovo maestro, o una nuova maestra. Si tratterà insomma di una gara tra ballerini professionisti, affiancati stavolta da maestri ‘storici’ dello show di Milly Carlucci.

Tutto il team sembra per ora confermato: da Paolo Belli, ai giurati popolari Simone Di Pasquale, Rossella Erra e Sara Di Vaira; passando poi per Alberto Matano nelle vesti di opinionista, fino alla giuria composta dai giudici Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. E poi Mariotto, per ora promosso ma ancora decisamente in bilico per il futuro.

E infine, nel corso del programma arriveranno tantissimi vip per festeggiare i 20 anni di messa in onda, tra cui Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini e Bianca Guaccero.

