Grande Fratello, Lorenzo non molla Shaila: “Ti amo ancora", l’appello disperato per tornare insieme Lorenzo in un'intervista a Chi si rivolge all'ex fidanzata, chiendendole un chiarimento dopo la sua decisione di chiudere la relazione.

A oltre due settimane dalla fine del Grande Fratello, continua a tenere banco il caso relativo alla fine dell’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due ex gieffini, protagonisti assoluti dell’ultima edizione del reality di Canale 5, hanno smesso di essere una coppia per volontà dell’ex velina, che ha lasciato il modello milanese in diretta tv la sera della finalissima con un discorso gelido e inatteso . A quanto pare, però, Spolverato non si è ancora rassegnato all’addio e nelle ultime ore sta facendo discutere una sua intervista a ‘Chi’ nella quale ha lanciato un appello a Shaila per tornare insieme.

Lorenzo Spolverato rivuole Shaila: l’appello dopo il Grande Fratello

"Shaila è una persona molto importante della mia vita, è soltanto vittima delle informazioni o di qualcosa che ha visto, perché sono innamorato veramente di lei. Ho provato a chiamarla, ho provato a scriverle. Ma silenzio totale. E nella non risposta, leggo anche tanto rifiuto da parte sua", con queste parole Lorenzo Spolverato è tornato sulla separazione da Shaila, la donna con cui ha fatto coppia durante i sei mesi trascorsi nella Casa del Grande Fratello. Oltre a sottolineare il suo amore intatto verso la ballerina, Lorenzo è tornato sui motivi che avrebbero spinto Shaila a troncare la loro relazione: "Non voglio sminuire la nostra relazione e tanto meno volevo sminuire lei. Per quello che c’è stato, e che vorrei recuperare, vorrei un confronto: non ce lo meritiamo, forse, dopo sei mesi chiusi insieme nella Casa? Era un gioco, certo, ma i sentimenti sono veri". "Io, se involontariamente le ho fatto del male, mi scuso già ora, già qui e in anticipo. – ha aggiunto Spolverato – E tutte le critiche che fanno e hanno fatto sui social nei suoi confronti, vorrei che smettessero di farle, vorrei che smettessero con questo odio nei suoi confronti".

Infine, l’appello rivolta alla sua ex compagna, che da quando è terminato il Gf non ha ancora accettato un confronto con lui: "Dovrebbe ascoltare il suo cuore e nessun altro. Ma non si può fermare tutto questo? Davvero se io e lei ci incontriamo dobbiamo fare finta di non conoscerci? L’amo ancora. Lo sa? Magari non avevo i modi giusti, ma lei si era affezionata anche ai miei sbagli. E noi eravamo migliori amici. Tutti i suoi ex sono andati via, io invece non sono andato via, sono ancora qui, dispiaciuto e deluso, ma sono ancora qui".

