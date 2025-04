Grande Fratello, Shaila Gatta svela la verità sulla rottura con Lorenzo: “So quello che ho vissuto” L’ex gieffina ha raccontato all’ex ‘vippone’ Daniele Dal Moro tutti retroscena della fine della storia d’amore con Spolverato: cosa ha detto e tutti i dettagli

Shaila Gatta racconta tutto. Il Grande Fratello si è concluso (con il trionfo di Jessica Morlacchi) e, sebbene l’ex velina non abbia potuto giocarsi la vittoria in finale dopo essere stata eliminata da Helena Prestes, è stata una delle protagoniste assolute di questa 18esima edizione, anche e sorpattutto grazie alla sua relazione con Lorenzo Spolverato. Una volta terminata l’avventura nella casa più spiata d’Italia, però, la storia d’amore è arrivata al capolinea. Tra mille rumor e ipotesi, Shaila ha voluto chiarire le sue ragioni e spiegare le motivazioni della rottura una volta per tutte. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Grande Fratello 18, Shaila Gatta e i retroscena della rottura con Lorenzo

Daniele Dal Moro è tornato a fare parlare di sè negli ultimi giorni, alludendo a una sorta di annuncio segreto da fare: "Non c’è due senza tre… non posso dirvi altro". Il nome dell’ex vippone, ovviamente, è stato avvicinato nuovamente al Grande Fratello, a cui ha già preso parte nel 2019 e nel 2022 (ma non è da escludere la sua partecipazione al nuovo reality The Couple, condotto da Ilary Blasi e nato proprio da una ‘costola’ del format del reality di Signorini). L’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe tuttavia essere già entrato in ‘clima’ GF; stando alle ultime indiscrezioni, infatti, si sarebbe messo in contatto con Shaila Gatta, protagonista dell’ultima edizione del programma.

Daniele Dal Moro avrebbe chiesto all’ex gieffina i motivi della fine della storia con Lorenzo Spolverato, arrivata al capolinea proprio al termine del Grande Fratello. Shaila Gatta, un po’ sorpresa, ha fornito una risposta a dir poco esaustiva, forse stufa di leggere rumor e ipotesi sul suo conto e con la voglia di mettere le cose in chiaro una volta per tutte. "Ciao Daniele" – ha esordito l’ex velina – "Io non ho parlato con nessuno. Ho scelto con la MIA testa in base a ciò che ho visto e soprattutto uscendo fuori e acquisendo lucidità. So quello che ho vissuto e sinceramente è ridicolo pensare che io possa farmi influenzare da i miei fan quando ho sempre lottato contro tutti per questo amore. Compreso la famiglia. Quindi per cortesia questi discorsi ridicoli li lascio a qualcun altro.".

Shaila ha spiegato di essere arrivata a questa decisione per amor proprio, consapevole di quanto ha vissuto e di non essere in grado di proseguire con una relazione del genere con Spolverato. "Che ognuno accetti le cose come vadano e soprattutto mi voglio bene prima di chiunque altro. Ho scelto ME per la prima volta come si deve e lo farò per tutta la vita. Mi è servita la lezione. Ciao e buona giornata" ha raccontato l’ex gieffina, dando poi il permesso a Dal Moro di "riportare il messaggio".

