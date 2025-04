Lorenzo Spolverato torna su Instagram dopo il Grande Fratello: “Legami che porterò sempre dentro”, c’è anche Shaila Gatta Lorenzo Spolverato condivide il primo post su Instagram dopo la fine del Grande Fratello: nelle foto spunta Shaila Gatta

Lorenzo Spolverato ha pubblicato il primo post su Instagram dopo l’esperienza al Grande Fratello. Il concorrente avrebbe potuto godersi il ritorno alla vita di tutti i giorni con serenità ed invece si è ritrovato ad affrontare la brusca rottura da Shaila Gatta con cui era stato fidanzato durante la sua permanenza nella casa. Lorenzo non ha preso bene la decisione tanto che in un’intervista rilasciata poco dopo la finale ha dichiarato di non comprendere le ragioni della rottura e di non aver più avuto modo di parlare con lei.

Lorenzo Spolverato e il primo post su Instagram dopo il Grande Fratello

Dopo che si sono spenti i riflettori nella casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha trovato il sostegno nella sua famiglia che non lo ha mai lasciato da solo. L’ex concorrente sta vivendo giorni difficili e anche se sta provando ad andare avanti la nostalgia per la casa si sta facendo sentire. Lo si intuisce chiaramente dal suo primo post pubblicato su Instagram in cui Spolverato ha messo insieme una carrellata di scatti che lo ritraggono assieme alle persone che ha conosciuto nella casa e con cui ha instaurato un legame speciale: "Legami che porterò sempre dentro", recita la didascalia.

Nelle foto, che rappresentano i momenti più intensi vissuti nella casa, ci sono Alfonso D’Apice, Luca Giglio, Federica Petagna, Stefano Tediosi. Ma è l’ultimo scatto che fa emozionare i fan facendo sperare in un ritorno di fiamma con Shaila Gatta: "Quanto mancate tu e Shaila, siete bellissimi. Spero che lei torni in sè", scrive un utente.

Nonostante Shaila abbia annunciato in occasione della finale del Grande Fratello di voler lasciare Lorenzo dopo essersi accorta che il loro era un amore tossico, l’ex concorrente non riesce a lasciarsi alle spalle quello che hanno costruito insieme in questi mesi durante la loro permanenza nella casa. Il gesto di Lorenzo di condividere una foto con Shaila è importante ed è emblematico di quanto non voglia rinnegare nulla di quel legame.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: perché è finita

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono innamorati nella casa del Grande Fratello. Nonostante i continui consigli di alcuni concorrenti ma anche delle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici di lasciarlo, l’ex velina ha sempre deciso di andare per la propria strada convinta dei suoi sentimenti.

Durante la finale del Grande Fratello però c’è stato il colpo di scena. Shaila ha deciso di chiudere in modo definitivo il rapporto con Lorenzo: "Una donna non dovrebbe farsi trattare così, mi hai trattata come una pezza, quello che abbiamo vissuto non è amore. E ti dirò una cosa, sei tu a essere ossessionato da Helena, non il contrario". Shaila non ha poi voluto dare ulteriori spiegazioni.

