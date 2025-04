Shaila Gatta ‘chiama’ Maria De Filippi dopo il GF: il ritorno ad Amici e il sogno nel cassetto La gieffina esprime il desiderio di tornare dove tutto è iniziato, e confessandosi fa sognare i fan con un possibile clamoroso rientro nella scuola di Amici.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Quando si parla di talent show in Italia, è impossibile non pensare a Amici. Un programma che ha lanciato carriere incredibili, ma che è anche rimasto nel cuore di chi, proprio lì, ha mosso i primi passi. Shaila Gatta è proprio una di quelle persone. E adesso, a distanza di anni, considera la possibilità di tornare, dopo l’esperienza in un altro reality.

Shaila Gatta e Amici di Maria De Filippi: un legame eterno

Reduce dall’esperienza al Grande Fratello e da un periodo personale tutt’altro che semplice, tra cui la fine della storia con Lorenzo Spolverato, Shaila si è lasciata andare a una confessione spontanea durante una diretta su Instagram. "Che io possa tornare a lavorare con il team di Maria, dove tutto è nato poi alla fine, sarebbe un sogno anche quello" ha detto, senza giri di parole. Un pensiero che racconta quanto quell’esperienza sia rimasta viva dentro di lei, nonostante tutto quello che è successo dopo.

GF: Shaila Gatta dopo Amici

Shaila Gatta non si è certo fermata dopo Amici. Anzi, il suo talento l’ha portata a calcare palcoscenici importanti: è stata nel corpo di ballo del Festival di Sanremo, ha fatto parte di Ciao Darwin e, nel 2017, è diventata la velina mora di Striscia la Notizia, accanto a Mikaela Neaze Silva. Un percorso fatto di successi e riconoscimenti, ma a quanto pare, nessuna esperienza è riuscita a sostituire l’affetto e il legame speciale con Amici.

Grande Fratello: i sogni di Shaila Gatta

"Vedete che poi alla fine non si smette mai di sognare. Anche quando uno dice ma sì c’hai dieci anni di carriera, vent’anni di carriera… Chiunque ha sempre un sogno nel cassetto da desiderare" ha continuato Shaila, lasciando trasparire tutta la sua umanità. perché parlano di quel desiderio profondo che non svanisce mai, a prescindere da quante tappe si raggiungano. Adesso la palla passa a Maria De Filippi. Dopo aver già accolto nel team professionisti ex allievi come Sebastian Melo e Elena D’Amario, chissà che anche per Shaila non sia arrivato il momento di tornare a casa. Il pubblico, intanto, incrocia le dita e sogna di rivederla ancora una volta su quel palco che, in fondo, non ha mai smesso di appartenerle.

