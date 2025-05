Sognando Ballando e la maledizione dello sport: Milly Carlucci ‘affondata’ da Napoli e Inter, Rai nel panico Il nuovo spin-off per festeggiare i 20 anni di Ballando con le Stelle sta faticando negli ascolti anche e soprattutto per una sfortunata programmazione

Milly Carlucci stenta a decollare, ma la colpa è dello sport. Le prime puntate di Sognando Ballando con le Stelle, infatti, non hanno brillato negli ascolti tv, ridimensionate anche e soprattutto dalla sfortunata programmazione che ha messo il nuovo spin-off di Rai 1 per festeggiare i vent’anni del programma contro eventi di enorme portata. Dopo l’elezione del nuovo papa Leone XIV e lo ‘slittamento’ per la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, questo venerdì sarà l’ultima (decisiva) giornata di campionato a togliere spettatori allo show. Cosa succederà? Scopriamo tutti i dettagli.

Sognando Ballando con le Stelle: gli ascolti delle prime puntate

Dopo il debutto in sordina dello scorso 9 maggio (16,7% di share e 2,4 milioni di spettatori), Sognando Ballando con le Stelle non è decollato nei dati Auditel neanche con la seconda puntata, fermatasi al 15,4% di share con solo 1 milione e 351mila spettatori. Di per sé i numeri sarebbero da allarme in casa Rai, ma le motivazioni non mancano. La programmazione del nuovo spin-off per festeggiare i vent’anni della trasmissione, infatti, è stata a dir poco sfortunata. Milly Carlucci è stata ridimensionata negli ascolti sia nella prima puntata – andata in onda il giorno dopo l’annuncio del nuovo papa Leone XIV – che (soprattutto) nell’appuntamento della scorsa settimana, andato di fatto in onda in seconda serata per fare spazio alla finale di tennis degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

L’allarme sport e l’ipotesi di una nuova programmazione

La cattiva sorte, però, non sembra essere finita qui, dal momento che sarà ancora lo sport a mettersi sulla strada di Sognando Ballando. Venerdì 23 maggio andrà in scena la terza puntata dello show di Milly Carlucci, ma anche l’ultima e decisiva giornata del campionato di Serie A. Napoli e Inter si giocheranno lo Scudetto a distanza, impegnate rispettivamente al Maradona e a Como. Si tratta di una volata finale appassionante, che da molto non si vedeva in Italia e che allo stesso tempo potrebbe ‘rosicchiare’ migliaia di spettatori a Sognando Ballando. Per evitare il tracollo nei dati Auditel (nonostante il calcio non sia in chiaro, bensì su DAZN), però, non è da escludere che in casa Rai si stia ragionando su un eventuale cambio di date e quindi di programmazione per lo show di Milly, che potrebbe rimandare il terzo appuntamento.

