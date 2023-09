Serena Bortone e la fine di Oggi è un altro giorno: “Non sempre si sceglie” La conduttrice ha rotto il silenzio sulla chiusura di Oggi è un altro giorno, pur dimostrandosi molto diplomatica. E parla del suo nuovo progetto.

Al termine della passata stagione, Serena Bortone ha dovuto dire addio a Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai 1 che è stato chiuso dopo l’insediamento della nuova dirigenza della tv di Stato. Ora quello spazio è occupato da Caterina Balivo, conduttrice maggiormente gradita alla nuova Rai e, dopo lunghi mesi di silenzio, la ex padrona di casa ha rotto il silenzio sull’eliminazione della sua trasmissione dai palinsesti.

Serena Bortone sulla chiusura di Oggi è un altro giorno

Lo ha fatto rilasciando un’intervista a Vanity Fair, nella quale ha parlato del suo passato, ma anche e soprattutto del futuro. Quando Oggi è un altro giorno non è stato rinnovato per una nuova stagione, in molti hanno pensato che Serena Bortone facesse parte di quei personaggi "epurati" dalla Rai sovranista (come Fabio Fazio o Lucia Annunziata), ma così non sarà: per lei è infatti pronto un nuovo programma. Ma andiamo con ordine. L’intervista si apre con una doverosa domanda sulla chiusura della sua trasmissione pomeridiana: "Non sempre si sceglie quello che si fa, in un’azienda. Ma io penso che il cambiamento sia portatore di nuove motivazioni non solo nel lavoro, pertanto sono abituata a guardare quello che verrà dopo. I programmi sono un po’ come gli ex fidanzati, li guardi, li metti in una bacheca, e sei soddisfatta di quello che hai fatto", ha detto la conduttrice. "Sono spostamenti che sono sempre avvenuti, io stessa venivo dopo Caterina Balivo su Rai 1, e ora ritorna lei. Il mio programma chiude con un certo orgoglio per quanto fatto dalla mia squadra".

Serena Bortone si è dunque dimostrata molto diplomatica, senza mai criticare apertamente la Rai, e tantomeno Caterina Balivo, che ha preso il suo posto con La Volta Buona. La conduttrice è fiera del lavoro che ha svolto nel pomeriggio di Rai 1 raggiungendo, come da lei stessa ricordato, una media del 16% di share. Un ottimo risultato per un programma pomeridiano che, però, non è stato rinnovato, come ha fatto notare Vanity Fair a Bortone. Che ha risposto ancora una volta diplomaticamente: "Non ho mai ricevuto input dall’alto per cambiare gli ospiti, che sono sempre stati plurali. Mi hanno messo in un’altra collocazione, è una scelta editoriale, ma sanno chi sono e che televisione faccio, non mi aspetto paletti neanche ora […] Sono certa che il nuovo direttore del day time presenterà al pubblico un programma che farà ascolti ancora più alti, con ospiti ancora più autorevoli". La sua previsione, però, non si è avverata: in questi primi giorni di messa in onda, La Volta Buona di Caterina Balivo si aggira costantemente sull’11%,con un brusco calo negli ascolti rispetto a chi la precedeva.

Che sarà, il nuovo programma di Serena Bortone

Nonostante il rammarico per la chiusura di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone non è affatto stata silurata dalla Rai: "L’azienda mi ha chiesto di prendere la fascia che era di Gramellini, il sabato, e parte di quella di Fazio, la domenica. Ho accettato". La conduttrice sarà dunque al timone di Che sarà, su Rai 3, che lei stessa descrive così: "La prendo altissima: avendo una passione per il ’700 e Le relazioni pericolose, adoro una storica, Benedetta Craveri, che ha scritto La civiltà della conversazione per Adelphi. In un’altra vita forse ero Madame de Staël, che radunava le migliori teste dell’epoca. In piccolissimo, il mio programma vuole essere un luogo in cui si ragiona di contemporaneità con l’idea progressista di far avanzare il pensiero. Avremo anche comici, per uno sguardo ironico sulla realtà, e poi interviste a grandi personaggi. Con uno sguardo più orientato al futuro che alla nostalgia".

