Milo Infante: la moglie ex miss, le minacce di morte al figlio e la lite con Caterina Balivo Il giornalista è pronto a sbarcare in prima serata con 'Ore 14 Sera': tutto sulla sua vita privata, il matrimonio con Sara Venturi e alcune curiosità.

Milo Infante si prepara a debuttare su Rai 2 in prima serata. Questa sera, giovedì 12 giugno 2025, il conduttore andrà infatti in onda con le versione prime time del suo programma, ribattezzato per l’occasione ‘Ore 14 Sera‘. La speranza è che Infante, in queste 4 prime serate previste, si porti dietro l’ottimo share conquistato nella fascia pomeridiana, facendo crescere la rete anche grazie all’hype e l’interesse sul Delitto di Garlasco, tema ‘cavallo di battaglia’ della trasmissione.

In questi anni, Infante è cresciuto sul secondo canale, e questa ‘promozione’ ne è la prova: non sono mancate però le polemiche e i momenti di crisi. In tanti ricorderanno quando il conduttore si scontrò apertamente contro La Volta Buona e Caterina Balivo, rea di aver trattato lo stesso argomento di cronaca che sarebbe stato uno dei temi di apertura a Ore 14. O quando il figlio di Infante e sua moglie Sara Venturi, venne minacciato di morte sui social da un utente non precisato.

Milo Infante, la vita privata con la moglie Sara Venturi, e le minacce di morte al figlio

Sara Venturi, professione avvocata, è la moglie di Milo Infante. I due si conobbero al concorso di Miss Padania, dove lei trionfò portandosi a casa la fascia di reginetta del nord Italia nel 1998. La coppia si è sposata nel 2006 e due anni dopo è nato il loro unico figlio, Daniele. Il ragazzo, che ora è una stella nascente del basket, in passato è stato oggetto di minacce insieme alla famiglia del giornalista. "Tuo marito mi infastidisce televisivamente. Se tenete a vostro figlio lasciateci stare", recitava un messaggio lasciato in direct su Instagram a Sara Venturi. Infante e la moglie, ovviamente denunciarono tutto alle autorità: "Minacce di morte a mio figlio. Abbiamo presentato denuncia alla Procura di Milano, presto sapremo di cosa si tratta. Un ringraziamento ai vomitatori d’odio professionisti, siate fieri dei vostri seguaci", aveva poi scritto sul social il conduttore, mettendo inoltre la foto della tremenda frase con il nome dell’utente coperto.

Milo Infante e la polemica con Caterina Balivo: "Con Serena Bortone non accadeva"

Lo scorso anno Milo Infante si era lasciato andare in una lunga intervista a FanPage dove emergeva tutto il suo rancore contro La Volta Buona e le tematiche scelte dal programma condotto da Caterina Balivo. Il tutto era esploso quando su Rai 1, in apertura, si era scelto di parlare della Strage di Erba, stesso argomento che avrebbe trattato contemporaneamente Ore 14. Per non sovrapporsi, Infante decise di cambiare tutto all’improvviso, per poi rammaricarsi:

Non è mai accaduto che due programmi si occupassero contemporaneamente dello stesso tema, con gli inviati sul posto, gli ospiti in studio. Si rischia un effetto tragicomico, magari alle due del pomeriggio c’è in onda anche il servizio del Tg3 e abbiamo chiuso la partita, facendo a reti unificate un servizio di cronaca.

Concludendo, poi, Infante ha persino lasciato intendere di rimpiangere i tempi di Serena Bortone: "Per anni con Serena Bortone non c’è stata mai sovrapposizione, ma ora nel nuovo corso de La Volta Buona ci si occupa di cronaca nera, cosa che non è scritta nella scheda del programma". E infine una stoccata ai vertici Rai: "Se chiunque può fare quello che vuole, allora va bene. Io domani metto una cucina in studio e mi metto a cucinare, ma vuol dire che non c’è più coordinamento. (…) Questa cosa non si è mai vista ed è sbagliata, ma se le cose sono cambiate basta che me lo dicano".

