Flop ascolti: Rai1 allunga Caterina Balivo per 'salvare' l'Estate in Diretta. Cambia il palinsesto La soap Ritorno a Las Sabinas slitta su Rai 2 dopo gli ascolti bassi: Viale Mazzini punta su una versione allungata de La Volta buona per garantire traino a Estate in Diretta.

Due aggiustamenti in corsa nell’estate di Rai 1. I vertici di Viale Mazzini hanno deciso di far calare la mannaia su "Ritorno a Las Sabinas", la soap opera partita il 19 maggio con la missione (impossibile) di raccogliere l’eredità de Il Paradiso delle Signore nel cuore dei telespettatori della prima rete. Dopo settimane di ascolti al di sotto del 10% di share, la serie tv spagnola verrà rimossa dal pomeriggio della rete ammiraglia Rai.

Rai 1, Caterina Balivo rimpiazza Ritorno a Las Sabinas

A partire da lunedì 7 luglio 2025, lo spazio finora occupato da "Ritorno a Las Sabinas" sparirà dal palinsesto della prima rete. Il riscontro di pubblico deludente ha spinto Rai1 a rivedere lo slot della sua fascia pomeridiana, che verrà temporaneamente assegnato a una versione allungata de "Il meglio de La volta buona", il contenitore col best of delle interviste realizzate da Caterina Balivo nel corso della stagione televisiva appena conclusa. L’orario previsto è quello tra le 16 e le 17, in attesa che Rai1 individui una fiction abbastanza forte da trainare gli ascolti verso "Estate in diretta", che attualmente risente di un lead-in debole. In realtà, la soap era già andata in onda parallelamente a "La Vita in Diretta", che però non aveva risentito del traino debole, continuando a macinare ottimi ascolti. Ma si tratta di contesti diversi e il pubblico di Rai 1 è molto più fidelizzato al brand del programma di Alberto Matano rispetto allo spin-off estivo quest’anno condotto da Gianluca Semprini e Greta Mauro, che nella prima settimana di messa in onda ha faticato contro il rivale Pomeriggio Cinque News di Alessandra Viero (che chiuderà i battenti il prossimo 11 luglio.

Quando torna in onda Il Paradiso delle Signore

Nonostante la rimozione dal palinsesto di Rai 1, il titolo "Ritorno a Las Sabinas" non scompare del tutto: la serie iberica che segue la storia delle sorelle Molina- Gracia e Paloma – e del loro ritorno dopo anni nella loro città natale troverà una nuova collocazione su Rai 2, dove probabilmente sarà trasmessa in fascia mattutina. Un tentativo di salvare il prodotto, riducendo l’esposizione su una rete generalista di punta e cercando una nuova audience in una collocazione meno competitiva e di nicchia. Per rivede su Rai 1 Il Paradiso delle Signore, invece, bisognerà attende anche un paio di mesi. La della soap campione d’ascolti tornerà in onda a inizio settembre 2025 con le puntate inedite della decima stagione.

