Caterina Balivo nei guai, Selvaggia Lucarelli la ‘scopre’: stoccata velenosa dopo La Volta Buona Ancora polemiche sull’intervista a Maria Giovanna Elmi su Rai 1, durante la quale la conduttrice ha insistito su temi molto personali

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il salotto di Caterina Balivo attira nuove critiche. La recente intervista a Maria Giovanna Elmi a La Volta Buona, infatti, non è passata affatto inosservata. La conduttrice si è resa protagonista di un momento di tensione con la sua ospite dopo avere insistito (e non poco) su temi personali e legati alla sfera privata. Nella ‘polemica’ si è inserita anche Selvaggia Lucarelli, che su Instagram ha scherzato su quanto successo. Scopriamo tutti i dettagli.

La Volta Buona, critiche a Caterina Balivo per l’intervista a Maria Giovanna Elmi

Caterina Balivo si trova al timone delle ultime puntate stagionali e sta per chiudere un’altra stagione fatta di ottimi ascolti (dopo una partenza a rilento), viaggiando verso la conferma del programma alla prossima presentazione dei palinsesti Rai. Una delle sue tantissima intervista, tuttavia, sta facendo parecchio discutere. La conduttrice e volto simbolo del daytime pomeridiano di Rai 1 ha infatti invitato Maria Giovanna Elmi nel suo salotto e ha avuto un momento di tensione con la sua ospite. "Dal 1970 al 1978 sei stato sposata con un primo marito" ha esordito Caterina Balivo, chiedendo di più a Maria Giovanna Elmi, che ha spiegato: "Una storia bellissima, una bellissima storia d’amore che poi è finita. Dopo sono stata degli anni libera e dopo otto anni dal mio divorzio ho conosciuto Gabriele e ho chiesto l’annullamento del mio matrimonio". La conduttrice de La Volta Buona, tuttavia, ha voluto vederci ancora più chiaro: "È un tema per me molto caldo. L’annullamento della Sacra Rota di un matrimonio durato otto anni avviene per qualche motivo ben preciso non perché tu vuoi sposarti di nuovo davanti a Dio. (…) Cosa era successo nel primo matrimonio?".

"Ma sono cose molto personali, no?" la replica della Elmi, cha ha avuto un momento di incomprensione con una Caterina Balivo sempre più determinata: "No, però mi dicono che ti hanno chiamata anche per questo motivo. Per questo ti chiedo, Maria Giovanna". "In realtà mi hanno chiamata soprattutto per parlare di Miami" ha chiarito l’ospite, stizzendo definitivamente Caterina Balivo: "A noi di Miami non interessa, perché abbiamo già le nostre spiagge italiane".

Il commento di Selvaggia Lucarelli sui social

Nella ‘polemica’ scatenata dalla recente intervista di Caterina Balivo a Maria Giovanna Elmi si è inserita anche Selvaggia Lucarelli. La giudice di Ballando con le stelle, che si è presa gioco della conduttrice di Rai 1. "A me comunque ha fatto ridere la sbottata sovranista sulle spiagge italiane" ha ironizzato la giornalista sul botta e risposta riguardante Miami in diretta, recuperando poi un vecchio post di Caterina Balivo, che due anni fa dispensava consigli in stile blog per viversi un’esperienza a Miami al massimo dopo un suo viaggio.

