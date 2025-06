Caterina Balivo chiude La Volta Buona: “Uniti anche quando andava male”, la 'carezza' agli autori dopo le polemiche La conduttrice ha terminato la sua lunga cavalcata al timone della seconda edizione del talk show del daytime pomeridiano di Rai 1 con un dolce messaggio

Cala il sipario su La Volta Buona. Nella giornata della presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2025/26 (che ha visto la conferma di Caterina Balivo al timone del daytime pomeridiano di Rai 1), infatti, è andata in onda l’ultima puntata della seconda edizione. La conduttrice prima si è chiarita con Maria Giovanna Elmi dopo le recenti polemiche, poi ha salutato il pubblico di Rai 1 per l’estate e ha ringraziato i suoi autori, con i quali lo scorso anno aveva avuto anche qualche attrito. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

La Volta Buona, l’ultima puntata: Caterina Balivo si scusa con Maria Giovanna Elmi

Oggi venerdì 27 giugno 2025 – come detto – è andata in scena l’ultimo appuntamento stagionale de La Volta Buona. Prolungato di un mese rispetto alla passata stagione, il talk show di punta del daytime del pomeriggio di Rai 1 ha chiuso la sua lunga cavalcata al termine di un’edizione fatta di ben 198 puntate e tantissimi ospiti. Nel corso dell’ultima puntata Caterina Balivo ha voluto innanzitutto chiarirsi con Maria Giovanna Elmi. "Fatemi abbracciare Maria Giovanna Elmi perché l’ultima volta sono stata poco carina con lei" ha spiegato la conduttrice in apertura, aggiungendo: "C’è stato un fraintendimento e quando si sbaglia bisogna chiedere scusa". Balivo era stata accusata per essere entrata forzatamente nella sfera privata dell’ex annunciatrice in un’intervista a La Volta Buona creando una situazione di tensione.

Il messaggio di ‘pace’ agli autori: cosa ha detto la conduttrice

In chiusura di puntata, invece, è arrivato il momento dei saluti. Visibilmente emozionata, Caterina Balivo ha pronunciato il suo discorso di fine stagione, congedandosi dal pubblico di Rai 1 per l’estate e dando appuntamento a tutti al prossimo autunno, quando La Volta Buona tornerà regolarmente in onda nel pomeriggio di Rai 1 prima de La Vita in Diretta di Alberto Matano. La conduttrice e padrona di casa, un po’ a sorpresa, ha dedicato un messaggio agli autori del ‘suo’ programma. "Lavorare tutti i giorni significa tare insieme, confrontarsi, anche sbagliare, vuol dire anche però essere uniti quando le cose non vanno. Questo è il bello della vita. Siamo felici, grazie a tutti gli autori che mi hanno permesso di lavorare in maniera tutti i giorni" ha raccontato Caterina Balivo, aggiungendo: "Vi voglio bene, non pensavo di volerlo dire". Le dolci parole della conduttrice mettono dunque definitivamente una pietra sopra le varie tensioni emerse soprattutto lo scorso anno con il suo team, liquidando rapidamente le parentesi della trasmissione dedicate ai giochi: "Grazie agli autori, ma giochi in tv non mi piacciono" aveva dichiarato Balivo, lasciando trapelare più di qualche tensione dietro (ma neanche poi tanto) le quinte.

