Caterina Balivo, incidente choc a La Volta buona: “Uno mi è entrato”, imbarazzo in diretta Nella puntata di oggi, la conduttrice Rai si è seduta (per sbaglio) su un oggetto di scena molto 'pericoloso'. E subito è scatta l'ilarità di tutto lo studio. Ecco i particolari.

Si ride e si scherza, a La Volta Buona. Ma intanto Caterina Balivo, per un brevissimo istante, se l’è vista davvero brutta. La padrona di casa è infatti incappata in un incidente mai visto, mentre era impegnata a fare gli auguri in diretta ad Anna Tatangelo, in dolce attesa del suo secondo figlio (come ha comunicato la stessa cantante su Instagram, pochi minuti fa). E insomma, la Balivo ha perso per un secondo il senso dello spazio, sedendosi su un vassoio di stuzzichini che era stato appoggiato sopra il divano dello studio (non si sa bene da chi). Ed è allora che l’incidente, piuttosto spiacevole ma buffo, ha scatenato l’ilarità di tutti i presenti. Mentre Caterina ha saputo mantenere con mestiere il ‘bandolo’ della conduzione. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della storia.

Caterina Balivo, l’incidente con gli stuzzicadenti a La Volta Buona

"Intanto fatemi fare gli auguri ad Anna Tatangelo", ha esclamato Caterina Balivo. E sullo schermo de La Volta Buona è apparso il post, recentissimo, della cantante partenopea. La Tatangelo ha infatti annunciato di essere in dolce attesa del secondo figlio (anche se resta il mistero sull’identità del padre). E allora Caterina si è permessa di leggere in diretta il messaggio social di Anna, mentre con fare ignaro, si avvicinava al luogo dell’incidente che sarebbe accaduto di lì a poco.

A stretto giro, la Balivo si è poi seduta senza accorgersene sul vassoio di stuzzichini preparato per gli ospiti. Che qualcuno aveva malauguratamente posizionato sul divano. "Che è successo? Non ci credo", ha sbottato sorpresa la conduttrice. Poi si è ripresa, rialzandosi in piedi e descrivendo col sorriso sulle labbra quello che era appena accaduto. "Allora, io mi stavo sedendo, e c’erano tutti gli stuzzicadenti, ma…ho capito che stava succedendo qualcosa…quindi mentre mi stavo sedendo, uno mi è entrato, uno, sì!".

L’ilarità dello studio e l’imbarazzo di Caterina Balivo

Inutile dire che lo studio, dopo aver ascoltato il racconto accurato di Caterina, è scoppiato di nuovo a ridere. Ma per fortuna si è creata subito un’atmosfera goliardica, grazie anche allo spirito leggero della protagonista di questa disavventura. Che da parte sua, pur imbarazzata e scioccata, non ha ceduto di un millimetro. Continuando come sempre a condurre La Volta Buona con piglio e raffinato mestiere. Pazienza se poi, nelle prossime ore, il video degli stuzzicadenti diventerà per forza di cose virale su tutti i social. Dopotutto, il bello della diretta è anche questo no?

