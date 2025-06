Morte Alvaro Vitali, Caterina Balivo imbarazzata: “Inimmaginabile”. Ma il ricordo lampo su fa infuriare il web: perché Ancora polemiche sull’ospitata della moglie Stefania Corona a La Volta Buona poco prima della scomparsa dell’attore: i social insorgono, perché

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Non c’è pace per Caterina Balivo a La Volta Buona. Dopo le critiche per l’intervista a Maria Giovanna Elmi, infatti, il salotto del daytime del pomeriggio di Rai 1 è stato nuovamente preso di mira in seguito all’ospitata di Stefania Corona. L’ex moglie di Alvaro Vitali ha raggiunto Caterina Balivo poche ore prima della scomparsa dell’attore e le sue parole sull’ex marito hanno fatto discutere non poco sui social. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

La Volta Buona, scoppia la polemica sull’ospitata di Stefania Corona

La Volta Buona è stato prolungato grazie al nuovo spin-off La Volta Buona Estate e chiuderà i battenti il prossimo 27 giugno, quando verrà anche ufficializzata la conferma di Caterina Balivo al timone del daytime di Rai 1 alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2025/26. Le ultime puntate estive, tuttavia, si stanno rivelando più difficoltose del previsto per il salotto della prima rete, finito al centro di non poche polemiche. Dopo l’ospitata di Maria Giovanna Elmi e lo "sfottò" di Selvaggia Lucarelli, infatti, La Volta Buona e Caterina Balivo sono finiti nuovamente nell’occhio del ciclone a causa dell’intervista a Stefania Corona.

Martedì 24 giugno 2025 l’ex moglie di Alvaro Vitali è stata infatti ospite di Caterina Balivo su Rai 1, poche ore prima dell’annuncio della morte dell’attore, scomparso all’età di 75 anni a causa di una broncopolmonite. Nel corso della puntata Stefania Corona aveva letto la toccante lettera dell’ex marito (il quale chiedeva una riconciliazione per tornare insieme), rispondendo semplicemente "No grazie" e accusando Alvaro di avere preso questa iniziativa solo per "una questione di comodo". Poche ore dopo, tuttavia, l’attore è venuto a mancare. Nella puntata di oggi de La Volta Buona (che ha rimosso il video dell’intervista a Stefania Corona) Caterina Balivo ha dunque dovuto chiedere pubblicamente scusa: "Ieri a 75 anni ci ha lasciati Alvaro Vitali. La moglie Stefania ieri era qui da noi (…) Ovviamente quello che è successo ieri era inimmaginabile, altrimenti la stessa Stefania non sarebbe stata qui".

La reazione dei social: le accuse a Caterina Balivo e all’ex moglie di Alvaro Vitali

Le parole di Caterina Balivo, tuttavia – come anticipato – non sono bastate per smontare la polemica esplosa sui social. "Caterina Balivo e La Volta Buona sembra non ne azzecchino una", "Adesso avete anche il coraggio di rendergli omaggio ? Che ipocrisia. Fino a ieri ne avete dette di ogni, oggi diventa il grande artista il genio comico", "La toppa peggio del buco" si legge sul web, dove in tanti non hanno digerito il ricordo frettoloso di Alvaro Vitali andato in scena su Rai 1 con un breve video: "Grazie alla Balivo per aver dedicato 1 minuto alla memoria di Alvaro Vitali", "Frettolosi come ricordi". Non mancano tuttavia i difensori di Caterina Balivo, che puntano il dito anche e soprattutto contro Stefania Corona, la quale si sarebbe concessa un’ospitata televisiva pur sapendo delle condizioni critiche dell’ex marito: "Stefania Corona era a conoscenza delle condizioni di salute dell'(ex) marito Alvaro Vitali. Poteva evitare l’ospitata, non stava in una Beauty Farm, soprattutto le cose dette", "Al di là che per l’ex moglie era immaginabile che lui potesse aggravarsi, a riguardo dubito perché sapeva le sue condizioni, non doveva proprio venire, non doveva accettare nessun invito e fare tutto quel teatrino fuori luogo".

