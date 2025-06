Raz Degan racconta il digiuno choc a La Volta Buona: “Dieci giorni senza cibo. Siamo nati per questo, io sfido la mente” Ospite di Caterina Balivo su Rai 1, l’attore di origini israeliane non ha voluto sentire ragioni nemmeno da una nutrizionista: “I limiti sono nella testa”

Raz Degan racconta il suo digiuno a La Volta Buona. Ospite di Caterina Balivo nel salotto del daytime del pomeriggio di Rai 1, infatti, l’attore di origini israeliane ha spiegato di avere affrontato di fare a meno del cibo e di bere solo acqua per un lungo periodo. Proprio come aveva anticipato sui social parlando di un ‘mini-reset’ durato 10 giorni per riconnettersi con la natura, Raz ha raccontato la storia del suo digiuno e non solo. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Raz Degan a La Volta Buona: il digiuno di 10 giorni

"Ho appena finito un disegno di 10 giorni solo acqua e sono rinato…" aveva anticipato Raz Degan sui social, parlando sul suo profilo Instagram del suo periodo di digiuno durato 10 giorni: "So che sembra che sono andato fuori di testa. È la gioia di sentirti vivo, di sentirti parte della natura che circonda questo mondo assoluto, bello". L’attore di origini israeliane è stato ospite di Caterina Balivo ed è tornato sull’argomento nella puntata di oggi venerdì 13 giugno 2025 de La Volta Buona. Dopo qualche problema di collegamento che ha interrotto la comunicazione, infatti, Raz ha spiegato al salotto del daytime pomeridiano di Rai 1: "Sono anni che faccio digiuno, non è la prima volta. Sfidare la mente è la cosa migliore che si possa fare se si vuole superare un limite. Ho cominciato a sfidare me stesso trent’anni fa, quando ho capito che i limiti li creiamo nella testa".

Incalzato da Caterina Balivo sulle difficoltà di questi giorni senza cibo, Degan ha raccontato: "II momento più difficile è spegnere la voce della mente, rimuovere i desideri. Quando mi trovo in difficoltà bevo acqua calda e il calore dell’acqua basta". L’attore ha destato la curiosità (ma anche e soprattutto lo stupore) dell’intero studio di Rai 1: "Per me siamo nati per digiunare, l’uomo primitivo non è che mangiava tre volte al giorno". Samantha De Grenet, un po’ a sorpresa, si è detta d’accordo con Raz, ricordando i primi giorni a L’Isola dei Famosi vissuti proprio con l’attore: "Siamo stati tutti senza cibo per giorni, quando tu sei in equilibrio con te stesso dopo un po’ la testa comanda su tutto".

Caterina Balivo ha però voluto fugare ogni dubbio ("Il digiuno è un tema serissimo, non si scherza") e ha contatto Evelina Flachi, nutrizionista e specialista in Scienza dell’Alimentazione Esperta in nutrizione funzionale: "È una pratica non approvata (…) Dipende dal soggetto che lo pratica e va fatto solo sotto controllo medico (…) La restrizione calorica la consiglio, ma il digiuno va valutato". Raz Degan non ha accettato le parole del medico e ha risposto con una provocazione: "Hai mai provato? È tutta teoria".

