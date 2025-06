Rai, i conduttori a spasso (o in bilico): Bortone dimenticata, Fiorello tentenna e Sciarelli prepara l’addio In vista della stagione 2025/26 la situazione di alcuni volti chiave della tv di Stato è ancora da definire: da Alessia Marcuzzi a Simona Ventura, chi resta

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

La Rai 2025/26 è ancora un cantiere aperto. In vista della prossima stagione televisiva, infatti, la situazione conduttori e conduttrici è ancora tutta da definire. Da Serena Bortone a Federica Sciarelli fino ad Alessia Marcuzzi, Simona Ventura e il ‘pupillo’ Fiorello, la tv di Stato deve ancora decidere il futuro di alcuni suoi volti chiave e la presentazione dei palinsesti autunnali si fa sempre più vicina. Cosa succederà? Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Rai 2025/26, da Serena Bortone a Fiorello e Alessia Marcuzzi: la situazione conduttori

La Rai del futuro – come detto – sta ancora prendendo forma e i vertici della tv di Stato sono al lavoro sulla pianificazione dei palinsesti per la stagione 2025/26, che verranno presentati ufficialmente il prossimo luglio. Se nel caso delle terze serate, però, la situazione sembra essere più chiara (con la conferma di Bruno Vespa, Francesco Giorgino ed Eleonora Daniele), altri volti simbolo della tv pubblica sembrano essere ancora in bilico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il futuro di Serena Bortone, per esempio, sembra essere sempre più in bilico. Dopo la chiusura (con polemica nei confronti della tv di Stato, che ‘censurò’ il monologo sull’antifascismo del suo ospite Antonio Scurati) di Oggi è un altro giorno nel 2023, infatti, la conduttrice è passata alla guida di Chesarà…, ma da quest’anno si è limitata alla radio, dove ora conduce 5 in Condotta dal lunedì al venerdì su Radio 2. Bortone è stata uno dei volti simbolo della Rai e in particolare della fascia del daytime pomeridiano (dove oggi Caterina Balivo vola alla guida de La Volta Buona), ma il suo ritorno in tv è tutt’altro che certo.

Per Federica Sciarelli la pensione si fa sempre più vicina. Come raccontato dalla stessa conduttrice di Chi l’ha visto? lo scorso anno, ad autunno 2025 è previsto il suo pensionamento, ma né lei né la Rai hanno fatto chiarezza sul futuro del programma. Con ogni probabilità si troverà una soluzione per arrivare almeno fino alla fine della stagione 2025/26.

Dopo qualche tentennamento, Fiorello è tornato in radio con il suo nuovo show Radio 2 Radio Show – La Pennicanza insieme all’inseparabile Fabrizio Biggio. Il ritorno in tv, tuttavia, non sembra essere tra le priorità dello showman siciliano, che non sembra essere intenzionato a interrompere il suo anno sabbatico dal piccolo schermo. Con la Rai Fiorello ha una sorta di assegno "in bianco", che gli permetterà di fare qualsiasi cosa voglia fare.

Ancora più intricata è la situazione di Alessia Marcuzzi. La conduttrice arriva dal flop di Obbligo o Verità su Rai 2 e dal mezzo flop di Boomerissima e la pazienza dei dirigenti Rai rischia di arrivare al termine. Alessia ha inoltre rifiutato Surprise surprise, show ispirato a Carramba per evitare paragoni ingombranti con Raffaella Carrà, ma si potrà consolare con la conferma di Carlo Conti per la giuria di Tale e Quale Show su Rai 1.

Simona Ventura, infine, ha accettato l’offerta Mediaset per diventare nuova opinionista de L’Isola dei Famosi, una scelta che le è costata il taglio dei compensi Rai e il programma L’Ignoto – The Unknown, passato a Elettra Lamborghini. Anche Citofonare Rai 2, condotto con Paola Perego, non è ancora stato confermato.

Potrebbe interessarti anche