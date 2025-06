Giuseppe Cruciani, chi sono l’ex moglie e la nuova fidanzata. L'amore libero e il flirt con Selvaggia Lucarelli Il conduttore de La Zanzara sarà stasera a L'Isola dei Famosi per sostenere l'amico Adinolfi: scopriamo qualcosa sulla sua vita privata.

Ci sarà anche Giuseppe Cruciani questa sera a L’Isola dei Famosi. Il conduttore radiofonico de La Zanzara sarà ospite di Veronica Gentili per sostenere a distanza il suo caro amico Mario Adinolfi e incoraggiarlo a non mollare Cayo Cochinos. Un personaggio controverso, quello di Cruciani, a cui molto probabilmente il reality di Canale 5 lascerà parecchio spazio, nella speranza che gli ascolti poco entusiasmanti del programma si alzino con il suo intervento. Ironia sferzante, toni sopra le righe e opinioni spesso controcorrente, il giornalista Classe ’66 si è sposato solo una volta, nel 2000, con una donna di cui non si conosce l’identità e con cui ha avuto la sua unica figlia, Viola, nata nel 2005. Tra i tanti flirt, Cruciani pare abbia avuto anche un breve relazione con Selvaggia Lucarelli e con Francesca Valiani, attuale moglie di Jovanotti, per lo meno da quanto si legge sul Giornale d’Italia.

Giuseppe Cruciani, la vita privata: un ex moglie una fidanzata e il flirt con Selvaggia Lucarelli

Giuseppe Cruciani si è sposato una sola volta, e da quell’amore durato 5 anni di matrimonio, è nata sua figlia Viola, che lui definisce la sua gioia più grande. Nonostante i numerosi flirt che gli sono stati attributi, e la sua proverbiale ironia, il conduttore è molto riservato sulla sua vita privata. Dal 2015 pare sia felicemente fidanzato con una ragazza bionda di nome Eleonora: "Sono dieci anni che sto insieme a una persona. Sto con una ragazza con cui ho trovato un mio equilibrio fatto di tante cose, di tante attenzioni e soprattutto di comprensione reciproca", raccontava a Il Secolo XIX.

"Da tanti anni e stiamo molto bene insieme. È una persona sensibile, abbiamo caratteri diversi, ma abbiamo trovato un equilibrio", aveva poi detto a Il Corriere, rispondendo alla sua idea sulla monogamia ‘impraticabile‘. Riservato, abbiamo detto, ma tra i flirt di cui il gossip è venuto a conoscenza c’è anche quello con Selvaggia Lucarelli: "C’è qualche ex frequentazione che in radio non dice mai il mio nome, dice sempre ‘quella lì’, ‘quella che non voglio nominare’… Diciamolo chi è: è Giuseppe Cruciani", aveva svelato confermando la relazione l’opinionista di Ballando, parlando a Obbligo o Verità con Alessia Marcuzzi.

