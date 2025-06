Isola dei Famosi fuori controllo: eliminazione ‘punitiva’, scazzottata sfiorata e una espulsione annunciata L’Isola piomba nel caos, tra scontri e abbandoni la tensione sulla playa è alle stelle. Tra una valanga di eliminazioni e liti furiose, ecco cosa è successo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi sta entrando nel vivo e lo fa con un’escalation di tensioni, litigi, colpi di scena e uscite di scena che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta. Veronica Gentili, saldamente alla guida del programma, si muove tra urla, strategie e momenti da reality vecchio stampo, cercando di tenere insieme i pezzi di un cast che sembra esplodere un giorno dopo l’altro.

L’Isola dei Famosi, news e recap della settimana: tra eliminazioni e risse

Settimana movimentata a L’Isola dei Famosi. Mirko Frezza ha perso le staffe contro Patrizia Rossetti durante una lite per il riso: "Hai rotto il ca**o, il riso non te lo do", ha urlato prima di annunciare l’intenzione di lasciare. La cosa curiosa è che il televoto lo ha poi effettivamente eliminato. Il pubblico evidentemente non perdona e ha ‘punito’ l’attore per essere andato fuori giri. Eliminate anche Chiara Balistreri e Alham. Intanto, Omar Fantini e Dino Giarrusso sono quasi venuti alle mani. Anche con Teresanna Pugliese sono volati insulti: lei lo accusa di voler comandare, lui replica seccamente. L’atmosfera resta pesante, i gruppi si spaccano. Omar, in quanto leader, è ora isolato. Mario Adinolfi è stato attaccato prima da Frezza, che lo ha definito "doppio", poi da Selvaggia Lucarelli che lo ha criticato duramente in studio: "Parla degli altri come una comare di paese".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Omar Fantini sospeso e a rischio squalifica

Proprio la rissa avvenuta tra Giarrusso e Fantini nel corso della scorsa puntata rischia di stravolgere gli assetti dell’Isola. La produzione, infatti, ha deciso non passarci sopra e ieri ha preso il primo provvedimento: "In seguito all’accaduto tra Dino e Omar durante la Pelota Honduregna, lo Spirito dell’Isola, in attesa di altri provvedimenti, ha deciso di sospendere Omar dalla carica di Leader". Fantini è stato quindi rimpiazzato come leader da Loredana Cannata, per per lui potrebbero arrivare provvedimenti ancor più drastici, senza escludere la pena massima della squalifica.

Isola dei Famosi 25: l’endorsement di Selvaggia Lucarelli e la crisi in atto

Non mancano nemmeno i retroscena dallo studio. Selvaggia Lucarelli, oltre alla critica ad Adinolfi ha spiazzato tutti con un commento positivo: ha elogiato la conduttrice Veronica Gentili, definendola "Impressionante" e paragonandola a Bianca Guaccero. Un riconoscimento che arriva in un momento delicato per il programma, con il cast sempre più sfilacciato. Le tensioni interne si moltiplicano, e i ritmi del reality iniziano a farsi insostenibili. Alcuni concorrenti sembrano sull’orlo del ritiro, ma a trattenerli ci sarebbe una clausola contrattuale piuttosto pesante. Secondo Grazia Sambruna, chi lascia volontariamente può perdere fino all’80% del cachet maturato. Una penalità economica che sta facendo desistere più di qualcuno. Nel frattempo il gioco va avanti, ma l’equilibrio è precario. Gli scontri verbali aumentano, le alleanze si rompono e l’isola diventa ogni giorno più difficile da gestire. Le ultime eliminazioni hanno modificato ancora una volta la composizione del gruppo, e ogni prova rischia di accendere una nuova miccia. L’impressione è che la convivenza sia ormai al limite e che basti poco per far esplodere nuovi conflitti.

Potrebbe interessarti anche