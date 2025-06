Selvaggia Lucarelli: la battaglia con l'ex marito Laerte, l'amore da favola con Biagiarelli e il figlio barista Dopo 22 dalla prima edizione del reality, la giudice di Ballando torna ed è pronta a battagliare con un concorrente.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

La puntata de L’Isola dei Famosi di questa sera si preannuncia particolarmente frizzante. La presenza nello studio del reality di Canale 5 di Selvaggia Lucarelli, infatti, porterà sicuramente un’aria nuova e friccicarella. La celebre giudice di Ballando sarà ospite di Veronica Gentili per commentare le gesta dei naufraghi ed è praticamente certo che non mancheranno frecciatine più o meno velate scagliate verso Mario Adinolfi. Dopo 22 anni (data della prima edizione), quindi, l’opinionista torna a L’Isola e lo ha fatto sapere lei stessa con una storia Instagram. Inoltre, proprio in quella lontana esperienza, Lucarelli conobbe Laerte Pappalardo, l’uomo che poi sposò e con cui diede al mondo il suo unico figlio, Leon. La loro fu una storia paparazzatissima, che poi finì nelle aule di un tribunale, ma ora il rapporto tra i due è sereno e amichevole. Segue l’amore forte e attualissimo con Lorenzo Biagiarelli, anticipato da altri flirt con personaggi più o meno famosi. Scopriamo qualcosa di più.

Selvaggia Lucarelli, l’ex Laerte Pappalardo, la battaglia in tribunale e il figlio Leon

Laerte Pappalardo, figlio del noto cantautore Adriano Pappalardo e di Lisa Giovagnoli, dal 2024 al 2027 è stato sposato con Selvaggia Lucarelli, conosciuta negli studi della prima edizione de L’Isola dei Famosi nel 2003, anno in cui il padre era concorrente del reality. Dal loro amore, a gennaio 2005 è nato Leon, che nel tempo ha deciso di smettere di studiare e fare il barista, mentre il loro matrimonio è naufragato dopo soli tre anni dal fatidico sì, e non nel migliore dei modi.

"Noi non abbiamo avuto una separazione travagliata per via di nostro figlio, ma solo un contenzioso di natura economica", dichiarò la scrittrice a Pomeriggio Cinque. Anni dopo, però, si venne a sapere che Selvaggia decise di denunciare l’ex marito per non aver versato il mantenimento al piccolo Leon, così come si legge su Metropolitan Magazine.

Le accuse furono prontamente contestate da Emanuele Mancuso, avvocato della famiglia Pappalardo: "Il mio assistito non soltanto ha sempre versato dei soldi sul conto dell’ex compagna anche in assenza di un provvedimento legale, ma quando la disposizione è arrivata, ha anche versato la differenza sugli arretrati", si leggeva in una nota.

Ora, però i rapporti tra Laerte e Lucarelli sono sereni: "Io e lei siamo diventati amici, sento più lei che mio figlio. Siamo diventati amici, io, lei, i compagni. Siamo una famiglia allargata (…). Ora abbiamo un rapporto bellissimo e questa cosa mi riempie di felicità", raccontava Pappalardo a Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona.

L’amore tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli e l’annuncio delle nozze

15 anni di differenza ma un amore solido quello tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. Entrambi grandi appassionati di viaggi, stanno insieme da 9 anni, da quando lui la contattò sui social mandandole un messaggio memorabile.("Le ho mandato un audio con ‘Pensiero’, solo che al posto di dire ‘Non restare chiuso lì pensiero’ diceva ‘Non restare chiusa lì Selvaggia, esci a cena assieme a me mannaggia'").

Da poco, in seguito all’acquisto di una casa in Puglia, Selvaggia Lucarelli ha annunciato che il prossimo anno convolerà a nozze con il food blogger. Dopo una prima proposta, fatta da lei 9 anni fa, e a cui lui rispose di no, ora pare le cose siano cambiate: "Ho anche pensato che se non glielo avessi più chiesto sarebbe stato lui a farlo. Ma niente! Così, dopo nove anni sono tornata all’attacco (…)".

Mario Adinolfi e gli screzi con Selvaggia Lucarelli: cosa vedremo a L’Isola dei Famosi

A 22 anni dalla prima edizione de L’Isola dei Famosi, dove Selvaggia Lucarelli debuttò nel mondo dell’intrattenimento, l’opinionista torna nel reality. Questa sera sarà ospite di Veronica Gentili e tutti attendono scintille. Nelle Honduras, infatti, c’è Mario Adinolfi, personaggio con cui la giudice di Ballando non va esattamente d’accordo.

Nelle sue storie Instagram, Lucarelli ha annunciato il suo ritorno a L’Isola ma ha anche ripostato un vecchio commento di Adinolfi a lei rivolto: "Credo che Selvaggia Lucarelli abbia quel serio problema riguardante i tuttologi di nuova generazione: tendono a sopravvalutarsi e ad essere molto permalosi. (…) Ballando Con Le Stelle non sarà mai un passaporto legittimante per pontificare su tutto in ogni programma, la Lucarelli è una..". Lo screen è stato tagliato e Selvaggia lo ha commentato così: "Sarà un piacere pontificare su di lui in mutande a mangiare granchi".

