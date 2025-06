Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle? La reazione (pepata) di Selvaggia Lucarelli: cosa ha detto La giudice dello show di Milly Carlucci ha commentato i recenti rumor che vorrebbero l’influencer come prossima concorrente su Rai 1

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Chiara Ferragni. La giudice di Ballando con le Stelle, infatti, ha commentato le ultime indiscrezioni che avrebbero dato per "certa" la partecipazione dell’influencer come prossima concorrente dello show di Milly Carlucci su Rai 1. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Chiara Ferragni verso Ballando con le stelle? La verità sul rumor

A quasi una settimana dal gran finale dello spin-off Sognando Ballando con le stelle (vinto da Chiquito), Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare dello show di Milly Carlucci – di cui è giudice da nove edizioni consecutive – e allo stesso tempo della sua ‘nemica’ giurata Chiara Ferragni. Il motivo? Negli ultimi giorni è tornato a prendere prepotentemente quota il rumor che vorrebbe l’influencer come prossima concorrente del programma. Il direttore di Novella 2000, Roberto Alesi, ha lanciato l’indiscrezione sul profilo Instagram de La Vita in Diretta, ipotizzando anche il nome di Pasquale La Rocca come possibile maestro di danza per Chiara nell’edizione 2025. Gabriele Parpigli ha frenato gli entusiasmi, definendo ‘improbabile’ l’approdo dell’imprenditrice digitale alla corte di Milly Carlucci anche e soprattutto considerati le questioni legali legate al ‘Pandoro-gate’ (il processo per truffa aggravata inizierà a settembre). Quel che è certo è che il nome di Chiara Ferragni è tornato di moda nel mondo della televisione ma, secondo Selvaggia Lucarelli, si tratterebbe di una notizia priva di fondamento.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La frecciata e li rapporti con Chiara Ferragni: la situazione

In tantissimi – come detto – hanno rilanciato l’indiscrezione che vedrebbe Chiara Ferragni pronta a firmare per Milly Carlucci e diventare una nuova concorrente della 20esima edizione di Ballando con le stelle. Storica ‘nemica’ dei Ferragnez, Selvaggia Lucarelli non ha potuto ovviamente esimersi dal commentare il rumor. La giudice dello show (al tavolo della giuria dal 2016) ha infatti pubblicato una storia sul suo profilo ufficiale Instagram condividendo la stessa notizia circolata lo scorso anno proprio a giugno. "Lo avete scritto pure lo scorso anno…" ha fatto notare Selvaggia, con tanto di emoticon in lacrime dalle risate. Evidentemente la giornalista non crede alla possibilità di vedere Chiara Ferragni (che, nel frattempo, deve fare i conti con l’ennesima frecciata dell’ex marito Fedez) scendere in pista su Rai 1. Nè confermato nè smentito, infatti, il rumor è e per il momento rimane tale; quel che è certo è che si tratterebbe sicuramente di un bel colpo di scena per il programma.

Potrebbe interessarti anche