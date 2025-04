Selvaggia Lucarelli si sposa, l’annuncio delle nozze con Lorenzo Biagiarelli: “In Puglia con Al Bano e i taralli” La giornalista è stata intervistata nel corso di un programma di Alessandro Cattelan durante cui ha raccontato che presto convolerà a nozze con lo chef.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

CONDIVIDI

Lorenzo Biagiarelli ha finalmente detto di "sì". Selvaggia Lucarelli ne ha parlato ai microfoni di Hot Ones Italia di Alessandro Cattelan che sarà disponibile da domani 4 aprile su RaiPlay. È stata di nuovo lei a chiederglielo dopo la prima volta, risalente a nove anni fa, in cui lo chef le disse di "no", così come ha raccontato la giornalista. "A quel punto – ha detto Lucarelli – ne ho fatto una questione di orgoglio: ‘Non glielo chiederò più!’. Ho anche pensato che se non glielo avessi più chiesto sarebbe stato lui a farlo. Ma niente!".

Quando si sposeranno Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli

La giornalista per chiedere la mano del suo fidanzato ha raccontato di averla, a un certo punto, buttata sul pragmatico: "Qualche giorno fa in aereo gli ho detto che se dovessi morire tutto quello che ho in questo momento rimarrebbe a Leon, mio figlio che neanche mi scrive. Poi gli ho ricordato della casa acquistata in Puglia, in una piazzetta davanti a una chiesa". Dopodiché le si è accesa la lampadina e ha proposto a Biagiarelli: "Potremmo fare una festa incredibile a tema… La pizzica, i taralli, Al Bano, Emma, I Negramaro. Chiudiamo tutto il paese e facciamo una grande festa… Altro che i compleanni di Madonna in Puglia. E pare abbia detto di si! Forse in primavera dell’anno prossimo". Convoleranno quindi a nozze praticamente tra un anno in chiesa in Salento. La coppia infatti ha comprato casa proprio in questa bellissima terra, nei dintorni di Santa Maria di Leuca.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I litigi della coppia

Matrimonio a parte Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli, come ogni coppia che si rispetti, hanno i loro momenti "pirotecnici". Inoltre la giudice di Ballando con le stelle ha spiegato la tecnica del suo futuro sposo quando lei si arrabbia per qualche motivo. "Lorenzo ha imparato in maniera magistrale a fingersi morto", ha detto, ovvero rimane in silenzio senza avere reazioni come se fosse sordo, replicando così le stesse dinamiche familiari vissute da piccola dalla giornalista con i suoi genitori. "Mio padre da giovane – ha dichiarato Selvaggia Lucarelli – è sempre stato sordo e mia madre sosteneva che lui fingeva per non sentirla. Oggi come allora, Lorenzo è sordo ma non so quanto sia un problema dell’apparato uditivo o quanto sia paraculo. Quando io urlo e strepito per cinque minuti lui si finge morto. E quando poi comincia ad andare nelle altre stanze e a chiudersi in bagno a doppia mandata, divento una belva".

Potrebbe interessarti anche