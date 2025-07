Ballando con le stelle 2025, Piero Marrazzo e altri 4 (super) vip: il cast 2025 è un attacco a Maria De Filippi Ballando con le Stelle 2025 si infiamma: Piero Marrazzo e un cast vip da urlo lanciano la sfida più ambiziosa a Maria De Filippi e a Tu Si Que Vales. I dettagli

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando Con Le Stelle 2025. Milly Carlucci è più concentrata che mai e sta cercando di mettere a punto un cast stellare per la ventesima edizione del format, con l’intendo di dare un po’ di filo da torcere a Maria De Filippi e al suo programma di successo, Tu Si Que Vales. Stando ad alcune indiscrezioni, ci sarebbero alcuni nomi ‘caldi’ a cui starebbe pensando ma, nelle ultime ore, se n’è giunto uno che spiazzerebbe. Questo rumor l’ha lanciato Gabriele Parpiglia e, di seguito, vi sveleremo di chi si tratta.

Ballando Con Le Stelle 2025, Milly Carlucci vuole Piero Marrazzo nel cast: l’indiscrezione

Milly Carlucci è al lavoro sul nuovo cast di Ballando Con Le Stelle 2025. Da giorni si rincorrono indiscrezioni su indiscrezioni riguardo i possibili nomi ma, nelle ultime ore, ne è sbucata un’altra, pubblicata da Gabriele Parpiglia e che attualmente, non è stata né smentita e né confermata. A quanto pare, la conduttrice potrebbe rilanciare Piero Marrazzo, ex presidente della Regione Lazio e noto giornalista, coinvolto in uno scandalo nel 2009 legato a un incontro con una ragazza transessuale e sostanze stupefacenti. Dopo l’episodio, Marrazzo è sparito dalla tv, ricostruendo la sua vita lontano dai riflettori, ma di recente è tornato a parlare della vicenda attraverso un libro e apparizioni televisive, come quella a Verissimo quattro mesi fa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ballando Con Le Stelle 2025, i rumors sul cast: da Elettra Lamborghini a Fabio Fognini

Come vi abbiamo anticipato, da giorni circolano nomi che potrebbero far parte del cast della nuova edizione di Ballando Con Le Stelle, la cui giuria sembra confermata: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ma l’attenzione è tutta sui concorrenti. Il primo nome ad essere spuntato è quello di Elettra Lamborghini, la cantante, con diverse esperienze televisive, potrebbe debuttare come concorrente su Rai 1. Il secondo nome è quello di Claudio Cecchetto, storico disc jockey e talent scout, potrebbe unirsi al cast di Milly Carlucci a 73 anni, insieme al figlio Jody, sempre più presente in TV. Milly avrebbe anche contattato Chanel Totti, figlia dell’ex capitano della Roma, che però non ha ancora deciso; si parla anche di un possibile coinvolgimento del padre Francesco, sebbene sia uno scenario complicato. Infine, Fabio Fognini, dopo il ritiro dal tennis, sarebbe pronto a partecipare a Ballando con le Stelle.

Barbara d’Urso e Chiara Ferragni, sfumata l’ipotesi di vederle a Ballando 2025

Sembrano completamente sfumate le possibilità di vedere, invece, sul palco di Ballando Con Le Stelle 2025, Barbara d’Urso e Chiara Ferragni. Proprio riguardo quest’ultima, Milly ha messo definitivamente un punto, affermando: "L’ho chiamata ma al momento non se l’è sentita. Poi non lo so quando, se e come deciderà di rispondere, vedremo". Poi ha proseguito: "Questo è il bello dei casting di Ballando. Nei mesi prima tutti ti fanno proposte, si fanno molte ipotesi. Alcune sono nate, altre sono morte, altre confermate. Ma la verità si saprà solo alla fine. Continuate a seguirci."

Potrebbe interessarti anche