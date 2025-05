Giulia Vecchio, chi è l’imitatrice: il gesto di Milly Carlucci, la rabbia di Monica Setta e la svolta con De Martino L’attrice e comica di GialappaShow sbarcherà a Ballando con le Stelle al fianco della conduttrice “originale”: la sua storia e il successo

Giulia Vecchio è l’imitatrice del momento. Dalle imitazioni di Monica Setta a quelle di Milly Carlucci, l’attrice pugliese è indubbiamente una delle comiche protagoniste di questa stagione 2025 in tv, dove a GialappaShow si è imposta a suon di sketch insieme ai volti di punta del cast del programma come Max Giusti, Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Brenda Lodigiani, Herbert Ballerina e tanti altri. Dopo gli anni delle soap e delle fiction – da Il Paradiso delle Signore a Un passo dal cielo – Giulia è stata "lanciata" da Stefano De Martino a Bar Stella e ora sembra non volersi più fermare, pronta a sbarcare anche a Ballando con le stelle. Scopriamo tutta la sua storia.

Giulia Vecchio, il successo: da Stefano De Martino alla Gialappa’s

Salentina classe 1992, Giulia Vecchio ha iniziato la sua carriera da attrice a Milano, dove si è trasferita appena finiti gli studi. Dopo avere ottenuto il diploma al Piccolo Teatro, infatti, la giovane attrice ha preso parte alle prime stagioni della soap Il Paradiso delle Signore (dove tornerà anche nella sesta stagione rivestendo i panni di Anna Imbriani) e a varie fiction, da Don Matteo a Tutto può succedere fino a Imma Tataranni – Sostituto procuratore e Un passo dal cielo. Nel 2023 entra insieme ai ‘Contenuti Zero’ nel cast di Bar Stella di Stefano De Martino (definito il suo "Pippo Baudo" in un’intervista a Rolling Stone) mentre due anni più tardi sbarcherà come imitatrice a GialappaShow. Qui, nella quinta stagione, spopoleranno le sue imitazioni Monica Setta e Milly Carlucci. "Gli devo davvero molto: mi ha lanciata lui, e ora i Gialappi" ammetterà l’attrice parlando di De Martino.

La chiamata di Milly Carlucci a Ballando (e la rabbia di Monica Setta).

Se, da un latro, Monica Setta non ha preso per niente bene la sua imitazione a opera di Giulia Vecchio a GialappaShow (i suoi legali hanno inviato una diffida a Tv8), dall’altro Milly Carlucci ha ‘incassato’ con classe gli esilaranti sketch della comica pugliese. La conduttrice e padrona di casa di Ballando con le Stelle ha infatti anche deciso di invitare Giulia alla prima puntata di Sognando Ballando, il nuovo spin-off per celebrare i 20 anni di storia del programma che debutterà il prossimo 9 maggio in prima serata su Rai 1 e che vedrà per l’occasione ‘due Milly Carlucci’ l’una al fianco dell’altra.

