Selvaggia Lucarelli, quanto guadagna la giudice di Ballando con le stelle: compensi 'misteriosi' Non ci sono fonti certe sul patrimonio della scrittrice che da poco ha anche aperto una società con Lorenzo Biagiarelli.

Selvaggia Lucarelli è sempre sulla cresta dell’onda. Grazie alla sua penna e intelligenza sagace, le suo opinioni e articoli riescono sempre a far discutere, nel bene e nel male. L’abbiamo vista al tavolo della giuria di Ballando con le Stelle, dove siederà di nuovo a maggio per l’edizione speciale del dancing show, ospite fissa del DopoFestival di Alessandro Cattelan, giocatrice in coppia con Lorenzo Biagiarelli in una puntata de L’Eredità, e recentemente anche tra le fila del nuovo talk di Alessia Marcuzzi, Obbligo o Verità.

Tante le curiosità che il pubblico ha nei suoi confronti, come quella sui suoi guadagni. Sono in fatti tantissimi i telespettatori che si chiedono quale sia il patrimonio della scrittrice e quanto percepisca per la partecipazione ai vari programmi in Rai. Sulle cifre, però, non c’è niente di ufficiale, e questo rimane pur sempre un dato sensibile che può anche non essere rivelato. Ma cerchiamo di scoprire insieme cosa dicono le indiscrezioni che circolano in rete.

Quanto guadagna Selvaggia Lucarelli: il patrimonio e le cifre ‘segrete’

I guadagni di Selvaggia Lucarelli per le sue tante attività in Rai e non, non sono noti. Giudice di Ballando dal 2016, autrice di sei libri, di podcast, di articoli su Il Fatto Quotidiano, ospite in vari programmi, Lucarelli non ha mai reso noto il suo patrimonio, e sia chiaro è liberissima di farlo. Su interne, però, in molti si chiedono a quanto ammonti e, come si legge su Money, pare si sappia solo che per ogni edizione di Ballando percepisca 30mila euro, per altri, invece, la cifra potrebbe essere doppia.

Inoltre, recentemente, la scrittrice ha aperto una nuova società insieme a Lorenzo Biagiarelli, suo compagno da oltre 9 anni. La nuova attività si chiama Boutade srl: "Il 20 settembre ho aperto una società con Lorenzo Biagiarelli che si occuperà di un po’ di cose, si chiamerà ‘Boutade’ e si occuperà di progetti editoriali", aveva svelato ai suoi lettori nella newsletter Vale Tutto. "Saranno documentari, podcast e altri progetti editoriali i cui protagonisti (nella creatività e/o sviluppo) saremo senz’altro io e Lorenzo, ma non solo", aveva spiegato Selvaggia, aggiungendo di avere già in cantiere i primi progetti, tra cui un podcast scritto e realizzato proprio dal food blogger.

