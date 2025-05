Lorenzo Biagiarelli, la nuova vita dopo la ‘fuga’ dalla Rai: cosa fa ora (con l’aiuto di Selvaggia Lucarelli) Dopo l’addio a È Sempre Mezzogiorno lo chef si è reinventato divulgatore per la sensibilizzazione sul consumo della carne, così come nel podcast con la compagna

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Lorenzo Biagiarelli ha una ‘nuova vita’ lontano dalla tv. Dopo l’addio dello scorso anno a È sempre mezzogiorno e ad Antonella Clerici, infatti, lo chef cremonese si è messo alle spalle le polemiche sul suicidio della ristoratrice di Lodi e si reinventato divulgatore sui social e non solo. Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli ha deciso di impegnarsi nella sensibilizzazione sul consumo della carne e oggi porta avanti un podcast e anche degli spettacoli teatrali dedicati, realizzati proprio insieme alla compagna. Scopriamo tutti i dettagli.

Lorenzo Biagiarelli, l’addio (con polemica) a È Sempre Mezzogiorno e alla tv

Sbarcato in televisione per la prima volta nel 2019 tra i giudici di uno speciale spin-off di Cortesie per gli ospiti dedicato ai B&B, Lorenzo Biagiarelli è entrato nel cast fisso di È sempre mezzogiorno nel 2020. Lo chef cremonese è rimasto alla corte di Antonella Clerici per ben quattro anni (e, sempre su Rai 1, ha preso parte a Ballando con le Stelle), salvo poi dare l’addio definitivo. Nel 2024, infatti, Biagiarelli e la sua compagna Selvaggia Lucarelli finirono al centro di una violenta shitstorm nei loro confronti in seguito al caso Pedretti (ristoratrice di Lodi che si suicidò in seguito a una recensione omofoba e abilista) a causa dei loro commenti dubbiosi sull’accaduto. Dopo l’enorme mole di polemiche, dunque, il cuoco preferì lasciare il cooking show, dal momento che non ci sarebbero state più "le condizioni per riprendere il suo ruolo nel programma".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La ‘nuova vita’ del compagno di Selvaggia Lucarelli

Dopo essere arrivato ai saluti con Antonella Clerici ed È Sempre Mezzogiorno, Lorenzo Biagiarelli non è più apparso in tv. Lontano dal piccolo schermo, infatti, lo chef si sta costruendo un’altra carriera. Prima ha realizzato un podcast per la Boutade (nuova società di produzione della sua compagna Selvaggia Lucarelli) chiamato Respirano ancora e dedicato alla ricostruzione della tragica vicenda dell’allevamento Fenati di Lavezzola, in provincia di Ravenna, dove migliaia di uccelli rari furono uccisi nel 2022 per un caso di aviaria. Il suo impegno contro maltrattamento e uccisioni di animali prosegue non solo sui social (dove tratta temi legati all’alimentazione vegan insieme alla fidanzata) ma anche a teatro, dove Biagiarelli si è reinventato divulgatore volto alla sensibilizzazione sul consumo della carne. Il suo spettacolo – intitolato proprio Carne – ha debuttato al Teatro Vittoria di Roma lo scorso aprile.

Potrebbe interessarti anche