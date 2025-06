Selvaggia Lucarelli, gelo in conferenza, alla domanda su Ranucci cala il silenzio: “Preferisco non parlarne“ Alla presentazione dei palinsesti Rai, la giornalista risponde a tutto tranne che su un tema: la situazione di Report e del suo conduttore, insospettendo i fan.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Nel pomeriggio di ieri, a Roma, si è svolta la presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2025/2026. Tra i tanti volti noti presenti all’evento, anche Selvaggia Lucarelli, che ha partecipato insieme al cast di Ballando con le Stelle. Dopo la conferenza, come da prassi, la giornalista è stata accerchiata dai colleghi per qualche battuta a caldo. Ha parlato di giornalismo, di televisione, del modo in cui i programmi raccontano fatti di cronaca come il caso di Garlasco. Ma a una domanda in particolare ha deciso di non rispondere.

Selvaggia Lucarelli e la risposta schivata ai palinsesti Rai

Un giornalista presente all’evento le aveva appena chiesto un commento su Sigfrido Ranucci, storico conduttore di Report, finito al centro di una bufera interna. Lucarelli, sempre pronta a dire la sua anche su argomenti scomodi, stavolta ha scelto il silenzio. Una scelta che non è passata inosservata.La frase è arrivata senza esitazioni: "No, preferisco non parlarne". Lì per lì sembra quasi una risposta di cortesia, ma il tema sollevato era tutt’altro che banale.

Il caso Ranucci e il destino di Report

Negli ultimi giorni Ranucci ha pubblicato una lettera ricevuta dalla Rai in cui gli si contesta di aver partecipato a programmi come Otto e Mezzo e Piazza Pulita senza autorizzazione. La sua reazione è stata immediata: "E arriva anche il provvedimento disciplinare dalla Rai! Dopo 27 anni di Rai ho vinto un provvedimento disciplinare". Ma non finisce qui: quattro puntate di Report sarebbero state tagliate per motivi economici, anche se in molti non ci credono fino in fondo. Al momento non è nemmeno certo che il programma tornerà in onda.

Selvaggia Lucarelli: un silenzio che pesa

Che Lucarelli abbia evitato di commentare per cautela o per dissenso non lo sappiamo. Ma il suo rifiuto, l’unico dell’intera conferenza, ha fatto più notizia di molte risposte. Anche perché il clima in Rai non sembra dei più distesi. Qualche ora dopo l’evento, il giornalista Giuseppe Candela ha scritto su X: "Conosco benissimo la Rai, la racconto da anni e ho stima per molti professionisti che ci lavorano. Per rispetto nei loro confronti non entro nei dettagli ma non posso non segnalare un clima pesante e sgradevole. Peccato".

Sorrisi di facciata e tensioni dietro le quinte

Doveva essere solo una presentazione dei nuovi programmi. E invece, tra un sorriso e una foto di gruppo, sono emerse tutte le fragilità di un sistema che fatica a nascondere le sue crepe. Ballando con le Stelle ci sarà, certo. Ma intorno, tra giornalisti che evitano domande e trasmissioni a rischio, è sempre più evidente che in Rai si respira un’aria strana. E quando anche Selvaggia Lucarelli tace, forse è il caso di iniziare ad ascoltare sul serio quel silenzio.

